Uutinen

Etelä-Saimaa: Kolmen ristin kirkon 400 000 euron remontti on käynnistymässä lokakuun alussa Kolmen ristin kirkon remontti käynnistyy lokakuun alkupuolella. Remontin kustannusarvio on noin 400 000 euroa. Summasta 238 000 euroa on kirkkohallituksen myöntämää korjausavustusta. Loppusumma, noin 162 000 euroa on tarkoitus kattaa kassavarannoilla. Korjauskulujen kattamiseksi esitti viime viikolla kokoontunut kirkkoneuvosto kirkkovaltuustolle enintään 200 000 euron lisämäärärahan ottoa tämän vuoden talousarvioon. — Voi olla, että tarvittava summa jää alle 160 000 euron, ennakoi vs. talousjohtaja Pasi Tiimo Imatran seurakunnalta. Remontin urakoitsijaksi on valittu Savonlinnan saneerauspalvelu -osakeyhtiö. Urakkahinta on 317 316 euroa. Urakkasumman päälle tulee sähkö-, kupari- ja maatöitä noin 35 000 eurolla. Imatran seurakunta on päättänyt keskeyttää toimintansa Kolmen ristin kirkossa 1. lokakuuta alkaen. Syynä ovat kirkon sisäilman kävijöille aiheuttamat terveysoireet. Kirkko pysyy pois käytöstä ainakin ensi kevääseen. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/09/28/Kolmen%20ristin%20kirkon%20400%E2%80%89000%20euron%20remontti%20on%20k%C3%A4ynnistym%C3%A4ss%C3%A4%20lokakuun%20alussa/2016521312373/4