Etelä-Saimaa: Jätevedenpuhdistamon ympäristöluvasta ja kaavasta useita valituksia Vaasan hallinto-oikeuteen on jätetty kaksi valitusta Lappeenrannan Hyväristönmäen jätevedenpuhdistamolle myönnetystä ympäristöluvasta. Toisen valituksen on tehnyt yksi henkilö, ja toisessa on valittajina useampia henkilöitä. Yksittäisen valittajan mielestä puhdistetut jätevedet pitäisi johtaa Saimaaseen eikä Rakkolanjokeen. Useamman henkilön valituksessa sanotaan, että lupa myönnettiin kevyin perustein. Heidän mielestään lupahakemuksen valmisteluun liittyvissä asioissa on jopa lainvastaisuuksia. Asukkaat ovat valittaneet myös puhdistamon mahdollistavasta osayleiskaavasta. Tiistaina Itä-Suomen hallinto-oikeuteen oli tullut toistaiseksi kolme valitusta kaavasta yksityishenkilöiltä. Valitusaika aluehallintoviraston myöntämästä ympäristöluvasta päättyy keskiviikkona ja valtuuston hyväksymästä kaavasta perjantaina. Etelä-Suomen aluehallintovirasto myönsi ympäristöluvan Lappeenrannan Lämpövoimalle Hyväristönmäen jätevedenpuhdistamolle 29. elokuuta. Samana päivänä Lappeenrannan kaupunginvaltuusto hyväksyi Hyväristönmäen osayleiskaavan äänin 34—19. Valitusten käsittelyajat ovat vuodesta puoleentoista vuoteen. Hyväristönmäen lähitienoon asukkaat suunnittelevat myös uutta tutkintapyyntöä poliisille Lappeenrannan Energian toiminnasta Rakkolanjoen suhteen. Joukko Karkkolan asukkaita teki jo huhtikuussa poliisille tutkintapyynnön, jossa Lappeenrannan Energiaa epäiltiin sopimusrikkomuksesta ympäristöluvan ehtojen täyttämisessä. Asukkaiden mukaan lisäveden johtaminen Saimaan kanavasta Rakkolanjokeen ei ole hallinnassa kuten pitäisi. Poliisi tutki asiaa ympäristörikkomuksena, mutta syyttäjä katsoi esiin tulleet tosiasiat niin lieviksi, että tutkinta lopetettiin heinäkuussa. Lue koko uutinen:

