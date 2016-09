Uutinen

Etelä-Saimaa: Itselle sopiva vapaaehtoistyön muoto löytyi kaveritoiminnasta — Julia Auvinen on 8-vuotiaan Iinan aikuinen kaveri Saimaan ammattikorkeakoulussa sosionomiksi opiskeleva Julia Auvinen on viimein löytänyt itselleen sopivan vapaaehtoistyön muodon. Hän on yksi Mannerheimin Lastensuojeluliiton kouluttamista vapaaehtoisista kavereista. 22-vuotias Auvinen sai kuulla kaveritoiminnasta koulun kautta. Toiminnan idea on olla aikuinen kaveri lapselle tai nuorelle, joka syystä tai toisesta tarvitsee ulkopuolista aikuista elämäänsä tueksi. — Olin miettinyt vapaaehtoistyötä, mutta en ollut löytänyt sellaista itselleni oikeanlaista. Nyt löytyi. Kävin koulutuksen ja sain sitä kautta kaverikseni lapsen eräästä perheestä, Auvinen aloittaa. Koulutuksessa käytiin läpi vapaaehtoistyöhön liittyviä faktoja, sitä mitä vapaaehtoistyö on, millaista se voi olla ja mitä kukin siltä itse hakee. Koulutus sisälsi myös vuorovaikutusharjoituksia. Koulutuksen kesto on 20 tuntia. Piakkoin koulutuksen jälkeen Auvinen sai kaverikseen 8-vuotiaan joutsenolaisen Iinan. Kuvio lähti liikenteeseen siten, että Iinan perhe ja tuleva kaveri Julia Auvinen tapasivat. MLL:n koordinaattori Maiju Vesa oli ensimmäisessä tapaamisessa mukana. Kemiat sekä Iina-tytön että koko hänen perheensä kanssa sattuivat yksiin heti. — Sopimus kaveruudesta tehtiin MLL:n kautta vuodeksi. Sen jälkeen toimintaa voi jatkaa itse. Tämä on ihan huippujuttu, Auvinen kehuu. Viime vuonna Lappeenrannassa käynnistynyt MLL:n kaveritoiminta on lähtenyt hyvin käyntiin. Kiitosta on saatu. Toiminta on suunnattu 4—17 -vuotiaille lapsille ja nuorille, joiden elämänhallintaa on tavoitteena parantaa. Toiveissa on saada kaveri yksinäiselle lapselle tai nuorelle, jolla ei ole kaveria, mielekästä tekemistä vapaa-ajalla tai jonka koulu ei suju toivotusti. Koordinaattori Maiju Vesa Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kymen piirin perhekeskus- ja nuorisotoiminnasta kertoo, että alkuun Lappeenrannassa koulutettiin viisi vapaaehtoista. Mukana oli yksi mies ja neljä naista. Koulutuksia on tulossa lisää. — Vasta esimerkiksi eräs yksinhuoltajaäiti otti yhteyttä, että olisiko 6-vuotiaalle pojalle miespuolista kaveria. Poika ei tapaa isäänsä kovin usein, joten aikuinen kaveri olisi miehen mallina. Tämä on minusta loistava ajatus. Juuri näin. Että kuljettaisiin kaverina lapsen rinnalla, Vesa tähdentää. Lisätietoa toiminnasta saa osoitteesta kymenpiiri.mll.fi Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/09/28/Itselle%20sopiva%20vapaaehtoisty%C3%B6n%20muoto%20l%C3%B6ytyi%20kaveritoiminnasta%20%E2%80%94%20Julia%20Auvinen%20on%208-vuotiaan%20Iinan%20aikuinen%20kaveri/2016121315372/4