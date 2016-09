Uutinen

Etelä-Saimaa: Yli 330 000 asiakasta saa kiinteistöverosta maksumuistutuksen — määrä on lähes 40 000 enemmän kuin viime vuonna Kiinteistöveron ensimmäisen erän maksamatta jättäneille postitetaan tästä viikosta lähtien kiinteistöveron maksumuistutuksia. Maksumuistutuksen saa tänä vuonna yli 330 000 asiakasta. Määrä on lähes 40 000 kappaletta enemmän kuin viime vuonna. Jos kiinteistöveroa ei makseta maksumuistutuksen eräpäivään mennessä, verohallinto lähettää veron ulosottoon. Maksumuistutuksen eräpäivä on 6. lokakuuta. Kiinteistövero maksetaan joko yhdessä tai kahdessa erässä. Jos vero on suurempi kuin 170 euroa, se maksetaan kahdessa erässä. Kiinteistöveron toisen erän eräpäivä on 20. lokakuuta. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/09/27/Yli%20330%20000%20asiakasta%20saa%20kiinteist%C3%B6verosta%20maksumuistutuksen%20%E2%80%94%20m%C3%A4%C3%A4r%C3%A4%20on%20l%C3%A4hes%2040%E2%80%89000%20enemm%C3%A4n%20kuin%20viime%20vuonna/2016521310598/4