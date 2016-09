Uutinen

Etelä-Saimaa: Yleisö lämpeni nihkeästi SaiPan alkurypistykseen Jääkiekkoliigan yleisömäärät seilaavat eri paikkakunnilla syksyn tapaan. Kolme kotiottelua viikon sisällä ja niistä kaksi arkena pelannut SaiPa on ensimmäisen rypistyksen jälkeen selvästi jäljessä yleisötavoitteestaan. Kisapuistossa on käynyt alkukierroksilla keskimäärin 3 112 katsojaa, kun tavoite ottelua kohti on 3 900. Lappeenrantalaiset ylsivät lähes tavoitteeseensa KooKoo-ottelussa, mutta Tappara ja Lukko vetivät selvästi alle 3 000 katsojaa. Liiga-SaiPan puheenjohtaja Timo Tersa näkee syyksi kolmen ottelun viikon lisäksi Saimaan rannoille tyypillisen alkukauden, kun lämmin syksy houkuttelee vielä ihmiset metsiin ja mökeille. — Meillä oli kolmen kotipelin viikko, se on kaikkein haastavin tilanne, kun pelataan peräjälkeen. Se on kallis paukku ihmisille. Nyt on viikon pätkä ilman kotipeliä ja odotan, että Ilves-pelissä päästään lähemmäs tavoitteita, Tersa sanoo. SaiPan otteluohjelman rakentamista mutkistaa myös CHL, mikä on tuo kalenteriin lisää tiistai-otteluita. Sen sijaan lauantain otteluita Lappeenrannassa on edelliskautta vähemmän. Lue koko uutinen:

