Uutinen

Etelä-Saimaa: SaiPan uusi maalivahti Jussi Olkinuora palasi Kisapuistoon yli kuuden vuoden tauon jälkeen Jussi Olkinuora poistui tiistaina SaiPan aamujäiltä viimeisenä yhdessä Janne Kettusen kanssa. Kettunen jäi laukomaan SaiPan uudelle maalivahdille kiekkoja sen jälkeen, kun joukkue oli vetänyt kaukalossa varsin pitkän ja raskaan harjoituksen. Parin viime kuukauden ajan Olkinuora on harjoitellut jäällä viidesti viikossa vuoroilla, joita Helsingin alueella kutsutaan työttömien kiekkoilijoiden kerhoiksi. — Monet kesät olen harjoitellut Salmisaaressa, jossa on NHL-äijiä. Viime kesät olen harjoitellut Myllypurossa, jossa käy Eurooppaa kolunneita pelaajia. Näissä joukkueharjoituksissa on rasitusta vielä yksi askel enemmän, mutta se tulee kyllä haltuun nopeasti, Olkinuora kertoo. Olkinuora saapui Lappeenrantaan maanantaina. Kisapuistossa hän oli käynyt edellisen kerran Helsingin IFK:n mukana nuorten SM-liigan ottelussa 3. helmikuuta 2010. Edelliset kuusi kautta hän pelasi Pohjois-Amerikan pienissä kaukaloissa. Erityisesti kaksi yliopistovuotta Denverissä olivat menestyksekkäitä. — Ensimmäisenä kautena meiltä lähti kolme pelaajaa ennenaikaisesti NHL:ään, mikä on siellä iso juttu: Jason Zucker, Drew Shore ja Beau Bennett. Olkinuora allekirjoitti NHL-sopimuksen Winnipeg Jetsin kanssa vuonna 2013. Pelipaikan nappaaminen hänen taustallaan oli lähtökohtaisesti haastavaa. Hierarkiassa edellä olivat muun muassa painavampien sopimusten vahdit Ondrej Pavelec, Connor Hellebuyk ja Michael Hutchinson, slovakialainen NHL-konkari Peter Budaj ja Kanadan nuorten maajoukkuevahti Eric Comrie. Nyt Olkinuora sai kahden kuukauden sopimuksen SaiPaan, kun maalivahti Frans Tuohimaa loukkaantui. Olkinuora ja Tuohimaa olivat Helsingin IFK:n maalivahtikaksikko nuorten SM-liigassa kaudet 2008—2009 ja 2009—2010, joka päättyi SM-hopeaan. — Olemme Fransin kanssa hyvissä väleissä ja yhteydessä usein, mutta tänä kesänä emme olleet ehtineet vielä nähdä. Nyt sekin korjaantuu. Olkinuora muistelee, että isossa kaukalossa hänen viimeisin kilpaottelunsa oli 28. maaliskuuta 2010 Helsingin IFK:n paidassa, kun Joonas Donskoin tähdittämä Oulun Kärpät ratkaisi nuorten Suomen mestaruuden neljännessä finaaliottelussa kotijäällään Raksilassa. — Maalivahdille kaukalosta toiseen vaihtaminen, pienestä isoon tai toisinpäin, vaatii paljon vähemmän sopeutumista kuin kenttäpelaajalle. En itse asiassa edes huomannut asiaa nyt jäällä, mikä on ehkä hyvä juttu. Hyppäys ei ollut niin suuri. Olkinuora palaa halusta todistaa osaamisensa. Näyttöpaikkoja lienee SaiPassa luvassa. — Minulla on vielä aikaa, tahtoa ja kykyjä. Lue lisää Olkinuoran urasta keskiviikon lehdestä tai Etelä-Saimaan mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/09/27/SaiPan%20uusi%20maalivahti%20Jussi%20Olkinuora%20palasi%20Kisapuistoon%20yli%20kuuden%20vuoden%20tauon%20j%C3%A4lkeen/2016121311071/4