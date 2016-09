Uutinen

Etelä-Saimaa: SaiPa hankki maalivahti Jussi Olkinuoran paikkaamaan Frans Tuohimaan loukkaantumista SaiPa on tehnyt 3. joulukuuta asti kestävän sopimuksen maalivahti Jussi Olkinuoran kanssa. SaiPalle tuli tarve uudelle maalivahdille, kun Frans Tuohimaa loukkaantui torstain harjoituksessa ja on seuran mukaan sivussa noin kaksi kuukautta. Olkinuora, 25, on Tampereen Tapparan kasvatti, joka on pelannut edelliset kuusi kautta Pohjois-Amerikassa. — Olen vapaana pelaajana odottanut Suomessa pelipaikkaa itselleni. SaiPasta tuli mahdollisuus pikakomennukselle ja uskon, että tämä on hyödyllinen tilanne niin minulle kuin joukkueelle, 188-senttinen Olkinuora kertoo SaiPan tiedotteessa. Olkinuora ja Tuohimaa olivat Helsingin IFK:n maalivahtikaksikko A-juniorien SM-liigassa kaudet 2008—2009 ja 2009—2010. Sen jälkeen Olkinuora siirtyi Yhdysvaltojen pääjuniorisarjassa USHL:ssä pelanneeseen Sioux Falls Stampedeen, jonka kautta hän siirtyi kahdeksi seuraavaksi kaudeksi Denverin yliopistoon. NHL-seura Winnipeg Jets pestasi Olkinuoran tulokassopimuksella huhtikuussa 2013. Sen jälkeen Olkinuora on pelannut Jetsin AHL- ja ECHL-yhteistyöjoukkueissa. AHL:ssä Olkinuoralle kertyi neljässä kaudessa 21 ottelua, ECHL:ssä 96. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/09/27/SaiPa%20hankki%20maalivahti%20Jussi%20Olkinuoran%20paikkaamaan%20Frans%20Tuohimaan%20loukkaantumista/2016121310035/4