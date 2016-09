Uutinen

Etelä-Saimaa: Lappeenrantalaisesta Kimmo Frostista luolajäänveiston MM-kilpailuiden taiteellinen johtaja — tapahtuman teema on Finland 100 Hiekkalinnan projektipäällikkönä toiminut lappeenrantalainen veistäjä Kimmo Frosti on saanut pestin luolajäänveiston maailmanmestaruuskilpailuiden taiteellisena johtajana. Kilpailut pidetään Suomessa, Leppävirran hiihtoareenalla ensi vuoden helmikuussa. Kyseessä ovat maailman ensimmäiset luolajäänveiston MM-kilpailut. MM-kilpailuiden järjestäjätahoina ovat Jäälinna ry, Leppävirran kunta ja Vesileppis yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. Jäälinna ry on järjestänyt jo 12 vuoden ajan jääfestivaaleja- ja tapahtumia sekä jäänveistokilpailuja Suomessa. Talvella 2016 järjestö teki kiertueen Itä-Suomessa tuoden jäätaidetta kuukauden ajan seitsemälle paikkakunnalle. Mukana oltiin myös Imatralla. Ensimmäisiin luolajäänveiston MM-kilpailuihin kutsutaan ennakkoilmoittautumisten perusteella 12 maailman taitavimpiin lukeutuvaa kahden hengen joukkuetta. Niiden valintaan vaikuttaa menestyminen aikaisemmissa suurissa kansainvälisissä kilpailuissa. Taiteellisena johtajana Kimmo Frosti valitsee joukkueet. Kilpailuaika on 13.—18. helmikuuta. Tapahtuman teema on Suomi 100 vuotta — Finland 100. Kuusipäiväisessä kilpailussa sinne syntyy käyttötaidetta lapsille ja perheille. Lue koko uutinen:

