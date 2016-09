Uutinen

Etelä-Saimaa: Lappeenrannassa ja Imatralla on pulaa terveysalan ammattilaisista TE-palveluiden julkaiseman syyskuun ammattibarometrin mukaan Lappeenrannan seudulla työvoiman kysynnän ja tarjonnan tilanne on sama kuin viime keväänä. Eniten pulaa on ICT-alan erityisasiantuntijoista, yleislääkäreistä, ylilääkäreistä, erikoislääkäreistä, hammaslääkäreistä, terveydenhuollon bioanalyytikoista, tutkimus- ja markkinatutkimushaastattelijoista sekä puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjistä. Työvoiman ylitarjontaa on ollut jo pitkään yleissihteereissä sekä vaattureissa, pukuompelijoissa, turkkureissa ja hatuntekijöissä. Lisäksi lähiaikoina ylitarjontaa tulee olemaan yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opettajissa, ammatillisen koulutuksen opettajissa sekä postinkantajissa ja -lajittelijoissa. Imatran seudulla taas on edelleen pulaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista kuten lääkäreistä, hammaslääkäreistä, hammashoitajista, psykologeista ja puheterapeuteista. Muista yksittäisistä ammateista pulaa on muun muassa ammattitaitoisista siivoojista ja kokeista. Työvoiman ylitarjontaa on metsäteollisuuden aloilla, mikä johtuu osaltaan kesätöiden päättymisestä. Ylitarjonnasta huolimatta, osalta tekijöistä puuttuu esimerkiksi riittävää työkokemusta tai heidän ammatillinen osaaminen saattaa olla vanhentunutta. Lisäksi ylitarjontaa on toimistotyöntekijöistä ja logistiikka-alalla kuorma- ja yhdistelmäajoneuvojen kuljettajista. Ammattibarometri on työvoiman tarpeen arviointi, joka kuvaa noin 200 keskeisen ammatin kysyntää ja työvoiman saatavuusnäkymiä seuraavan puolen vuoden aikana. TE-palvelujen asiantuntijat arvioivat työvoiman tarjontaa ja työmarkkinoiden tarpeita seutukunnittain. Ammattibarometri laaditaan kaksi kertaa vuodessa, maaliskuussa ja syyskuussa. Muokattu 13.15: Lisätty tiedot Imatralta. Lue koko uutinen:

