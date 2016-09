Uutinen

Etelä-Saimaa: Kohuvideon julkaissut Maria Monde ei loukkaannu ilkeistä kommenteista — ”Ne ovat osa taiteen tekoa, olisi epäintelligenttiä ajatella toisin” Maaria Lehtinen, taiteilijanimeltään Maria Monde julkaisi videopalvelu Youtubessa Maailma-musiikkivideon 9. syyskuuta. Eilen maanantaina videota oli katsottu kaikkiaan 936 013 kertaa. Kohuvideolla nainen räppää ja tanssii niukoissa vaatteissa. Verkon keskustelupalstoilla haukutaan Maria Monden esiintymistä ja ulkonäköä sekä epäillään, onko hän trolli. Artisti itse vakuuttaa olevansa tosissaan. — Halusin, että video on inhimillinen, ei täynnä efektejä. Tahdoin, että videolla ihmiset tanssivat niin kuin ihmiset nyt tanssivat, kun joraavat. Tykkään luonnollisuudesta ja haluan nähdä ihmiset aitoina, epätäydellisinä. — Minulla on oma tyylini tehdä taidetta. Teen sitä pilke silmäkulmassa, mutta silti tosissani. Maria Monde on yhtä kuin minä. Pahansuopa kirjoittelu netissä alkoi pian videon julkaisun jälkeen. — Video on saanut paljon dissausta osakseen, mutta rakastan kaikkia kuuntelijoitani. Mun taiteella on tarkoitus vavahduttaa, ja onnistuin siinä. Myös hyvää palautetta on tullut. Eräs sanoi, että kappale pelasti hänen elämänsä. Kommentti sai mut itkemään onnesta. Maria Mondea negatiiviset kommentit eivät lannista. — Ne ovat osa taiteen tekoa. Olisi epäintelligenttiä ajatella toisin. Artisti pitää sosiaalista mediaa hyvänä kanavana levittää taidettaan. Hän päivittää usein sivuaan kuvapalvelu Instagramissa, ja Maailma-kappaleen sanoituksissakin sosiaalinen media näkyy. —Some on osa nykypäivää. Siinä voi olla mukana, jos haluaa. Minulle ja muille taiteilijoille se on hyvä markkinointiväline. Maaria Lehtinen, 32, tunnetaan Maailma-kappaleen ja -musiikkivideon lisäksi kirjailijana. Häneltä on ilmestynyt muun muassa runoteokset Omistettu (2009) ja Satutettu (2011). Hän on myös pin up -malli. Nainen asuu tätä nykyä Vantaalla, mutta on syntynyt Vaasassa ja asunut lapsuutensa Hangossa. Lue lisää päivän lehdestä tai Etelä-Saimaan mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

