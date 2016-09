Uutinen

Etelä-Saimaa: Etelä-Karjalan puhelinongelmien pitäisi poistua illan aikana — viankorjausta hankaloittanut toisaalla tapahtunut kaapelikatkos Soneran vaihdepalveluissa tänään olleet häiriöt pitäisi saada korjattua vielä tämän illan aikana. Häiriöistä uutisoitiin aiemmin tänään 27. syyskuuta. Ne alkoivat noin kello 11 ilmeten siten, että puhelun vastaanottaja ei kuule soittajan puhetta, vaikka puhelu yhdistyy.Sonera kertoo, että häiriön selvittämistä on osaltaan hankaloittanut samanaikaisesti Kotkan ja Lappeenrannan välillä tapahtunut kaapelikatkos.— Kun samaan aikaan sattuu tällaista, joutuu tietysti tutkimaan onko tapauksilla mitään yhteyttä. Se aiheuttaa lisätyötä. Nyt on kuitenkin selvillä, että nämä ovat täysin erilliset tapahtumat, TeliaSoneran Etelä-Karjalan alueen myyntivastaava Timo Pohjonen sanoo.Hän kertoo, että viankorjaus on käynnissä koko ajan.Kaapelikatkoksesta hänellä ei ole lisätietoja. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/09/27/Etel%C3%A4-Karjalan%20puhelinongelmien%20pit%C3%A4isi%20poistua%20illan%20aikana%20%E2%80%94%20viankorjausta%20hankaloittanut%20toisaalla%20tapahtunut%20kaapelikatkos/2016121312222/4