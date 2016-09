Uutinen

Etelä-Saimaa: Anttila on viimeistä päivää avoinna lauantaina — huomenna alkaa loppuale Lappeenrannan Anttila on avoinna enää tämän viikon. Se sulkee ovensa lauantaina 1. lokakuuta. — Kauppa menee kiinni lauantaina klo 18. Huomenna meillä alkavat todella rajut alennukset, lupaa tavaratalonjohtaja Merja Ilvonen. Myymälään ei tule enää uutta tavaraa keskusvarastolta, vaan kaikki entinen myydään pois. — Jäljellä on vielä valaisimia, mattoja, vaatteita, leffoja, musiikkia, käyttötavaraa ja pieni siivu kosmetiikkaa. Ilvonen kertoo, että kauppa on käynyt Anttilassa äärimmäisen hyvin sen jälkeen, kun konkurssista ilmoitettiin. — Konkurssi-ilmoituksen jälkeen alku oli shokki, mutta oli vaan lähdettävä toimimaan. Lappeenrannan Anttilan sulkeuduttua Suomessa ei ole nää kuin muutama ketjun liike avoinna pääkaupunkiseudulla. Ilvosella ei ole tietoa, mitä Anttilan paikalle tulee Isoon-Kristiinaan. — Meillä alkaa lauantaina siivous ja talo tyhjennetään täysin. Tavoitteena on luovuttaa tilat Cityconille niin nopeasti kuin mahdollista, ja siinä puhutaan päivistä. Anttilan henkilökunta on töissä niin kauan, kunnes tilat luovutetaan Cityconille. — Henkilökunta on osoittautunut todellista joukkuehenkeä, ja he haluavat olla loppuun asti mukana, Ilvonen kiittelee. Lappeenrannan Anttilassa työskentelee 23 henkilöä. — Henkilökunta alkoi toimia heti, kun konkurssiuutinen tuli. Muutama on saanut jo uuden työpaikan, mikä on äärimäisen hieno asia. Osa on lähtenyt opiskelemaan ja osa harkitsee sitä. Muokattu kello 16.09: Otsikkoa muokattu. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/09/27/Anttila%20on%20viimeist%C3%A4%20p%C3%A4iv%C3%A4%C3%A4%20avoinna%20lauantaina%20%E2%80%94%20huomenna%20alkaa%20loppuale/2016121310779/4