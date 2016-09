Uutinen

Etelä-Saimaa: Valtuusto myi tontin Ikealle ilman soraääniä Lappeenrannan kaupunginvaltuusto on juuri myynyt tontin ruotsalaiselle Ikealle. Päätös syntyi yksimielisesti. Valtuutetut käyttivät asiasta vain muutaman puheenvuoron. Niissä lähinnä kiiteltiin virkamiesjohtoa ja iloittiin siitä, että asia vihdoin etenee. Tontin kauppahinta on 10,1 miljoonaa euroa. Summa on suunnilleen sama, minkä kaupunki on suoraan laittanut tontin kaavoitukseen, tyhjentämiseen ja valmisteluun. 21 hehtaarin tontti sijaitsee Lappeenrannan Mustolassa Kuutostien ja Nuijamaan raja-asemalle vievän valtatie 13:n kulmassa. Kaavan mukaan sille voi rakentaa 70 000 kerrosneliön vähittäiskaupan suuryksikön. Kaupunki ja Ikea tekivät tonttikaupasta esisopimuksen jo 2012. Kaupan myötä esisopimus sisustustavaratalon ja kauppakeskuksen rakentamisesta purkautuu. Ikealla on nyt vapaat kädet rakentaa Mustolaan — asemakaavan puitteissa — mitä haluaa ja milloin haluaa tai vaikka myydä tontti tai sen osia eteenpäin. Yhtiö on kuitenkin kertonut yhä suunnittelevansa Mustolaan isoa sisustustavarataloa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/09/26/Valtuusto%20myi%20tontin%20Ikealle%20ilman%20sora%C3%A4%C3%A4ni%C3%A4/2016121308766/4