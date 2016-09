Uutinen

Etelä-Saimaa: Lappeenrannan Liiketalo pitää Cityparkin autopaikkoja liian kalliina — valitti kaupungin päätöksestä hallinto-oikeuteen Lappeenrannan Liiketalo Oy pitää uuden Cityparkin autopaikkoja liian kalliina. Se haluaisi ostaa kaavassa vaaditut 16 velvoiteautopaikkaa kauempana sijaitsevasta, mutta halvemmasta Pormestarinparkista. Kaupungin mukaan velvoitepaikat on hankittava lähimmästä parkkitalosta. Autopaikkapula syntyi, kun Citykorttelissa olevan Liiketalo tuli mukaan kaupunkikeskustan kehittämiseen liittyvään yhteistyösopimukseen. Sen myötä Liiketalo luovutti osan omistamastaan tontista VVO Kodit Oy:n hallitsemalle yhtiölle, ja menetti piha-alueellaan olevat 20 pysäköintipaikkaa. Liiketalon valituksen mukaan Cityparkin parkkipaikkojen odotettavissa oleva hinta on noussut räjähdysmäisesti siitä mitä tonttijärjestelyjen aikaan puhuttiin. Silloin parkkipaikan hinnaksi arvioitiin noin 30 000 euroa. Liiketalon käsityksen mukaan Pormestarinparkki sijaitsee riittävän lähellä, vajaan 300 metrin päässä. Kaupungin laskelmien mukaan liiketalolaisten matka Pormestarinparkin Valtakadunpuoleiseen ajoramppiin on linnuntietä noin 380 metriä. Kohtuullisena etäisyytenä on kaupungin käsityksen mukaan pidetty 200 metriä. Kun kaupunginhallitus heinäkuussa hylkäsi Liiketalon asiaa koskevan oikaisuvaatimuksen, Liiketalo valitti päätöksestä Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Se vaatii uutta päätöstä ja kaupunkia korvaamaan oikeudenkäyntikulunsa. Kaupunginhallituksen käsityksen mukaan muutoksenhakijan valitus vaatimuksineen on syytä hylätään kaikilta osin perusteettomana. Lue koko uutinen:

