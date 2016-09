Uutinen

Etelä-Saimaa: Hallitus ei säädä uutta lakia väkivaltaisten järjestöjen kieltämiseksi — ne voidaan lakkauttaa soveltamalla nykyistä yhdistyslakia Väkivaltaiset järjestöt pitäisi pystyä lakkauttamaan olemassa olevaa yhdistyslakia soveltamalla. Hallitus ei aio esittää uutta lakia niiden kieltämiseksi. — Laki on, mutta sitä ei sovelleta. Toimeenpanossa on kehitettävää, sisäministeri Paula Risikko (kok) sanoi tänään hallituksen pitämässä tiedotustilaisuudessa. Nykyisen yhdistyslain mukaan yhdistys voidaan lakkauttaa, jos se olennaisesti toimii vastoin lakia ja hyviä tapoja. Lakkauttamista ei kuitenkaan voi tehdä kevein perustein, sillä yhdistymisvapaus kuuluu perusoikeuksiin. Siksi lakkauttamiseen vaaditaan oikeuden päätös. Kanteen yhdistyksen lakkauttamiseksi voi nostaa syyttäjä, Poliisihallitus tai yhdistyksen jäsen. Sisäministeri Risikon mukaan poliisihallitus ”ottaa nyt kopin” sen analysoimiseksi, esitetäänkö kanteen nostamista Suomen vastarintaliikkeen lakkauttamiseksi. Hallitus käsitteli asiaa maanantaina strategiaistunnossaan. Syynä on Helsingin Rautatieaseman edessä Asema-aukiolla tapahtunut pahoinpitely, jonka johdosta Suomen vastarintaliikkeen aktiivia epäillään kuolemantuottamuksesta. Natsistinen Suomen vastarintaliike ei ole rekisteröitynyt yhdistys, mutta tämä ei vaikuta asiaan. Tiedotustilaisuudessa kerrottiin, että sisäministeriö käynnistää yhteistyössä oikeusministeriön kanssa arvioinnin, jonka tavoitteena on lakkautettujen väkivaltaisten ääriliikkeiden tunnusten käytön kieltäminen lailla. — Yhtenä ongelmana nähtiin se, että väkivaltaisten ääriliikkeiden tunnuksiin puuttuminen on vaikeaa. Järjestyslaissa ei ole siitä määräyksiä, Risikko sanoi. Nyt poliisi saisi oikeuden puuttua tunnusten käyttöön. Nykylain mukaan niitä ei voida kieltää. Koko jutun voit lukea Helsingin Sanomien verkkosivuilta, joille pääset tästä. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/09/26/Hallitus%20ei%20s%C3%A4%C3%A4d%C3%A4%20uutta%20lakia%20v%C3%A4kivaltaisten%20j%C3%A4rjest%C3%B6jen%20kielt%C3%A4miseksi%20%E2%80%94%20ne%20voidaan%20lakkauttaa%20soveltamalla%20nykyist%C3%A4%20yhdistyslakia/2016121308762/4