Etelä-Saimaa: Elinkeinoelämän ja työllisyyden näkymät kirkastuvat Kaakkois-Suomessa — haasteena väestön ikääntyminen ja väheneminen Työ- ja elinkeinoministeriön tänään julkaiseman katsauksen mukaan Kaakkois-Suomen alueen kehitysnäkymiä voi luonnehtia varovaisen toiveikkaiksi. Elinkeinoelämän ja yritystoiminnan kohdalla näyttää siltä, että käännekohta on saavutettu ja lähitulevaisuuden kasvuodotukset ovat pääosin positiiviset. Etenkin teollisuuden ja infran investoinnit piristävät näkymiä. Yritysten kasvunäkymät ovat osin epäyhtenäisiä: vaikka teollisuuden näkymät ovat valoisia, palvelualoilla näkymien paranemista odotellaan edelleen. Väestömuutos ja ikärakenne ovat yksi tärkeimmistä alueen elinvoimaisuuden mittareista. Kaakkois-Suomessa haasteena on väestön ikääntyminen ja väheneminen. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella asui kesäkuun lopussa 308 958 henkilöä. Vuoden aikana väestö on vähentynyt lähes 1 800:lla henkilöllä. Lappeenrannan seutukunnan alueella oli yhteensä 88 809 asukasta. Vuoden aikana väkiluku on vähentynyt 124 henkilöllä. Jo tällä hetkellä sekä taloudellinen että väestöllinen huoltosuhde ovat kaakossa koko maan keskiarvoa heikompia. Todennäköistä on, että väestön keskittyminen suuriin kasvukeskuksiin jatkuu. — Jotta alue nähdään houkuttelevana, työpaikkojen määrä ja yhä enemmän myös laatu ovat avainasemassa, todetaan katsauksessa. Etelä-Karjalassa työttömyystilanteen odotetaan paranevan lievästi seuraavan puolen vuoden ja vuoden aikana. Arviota tukee työttömyyden kasvun hidastuminen ja kääntyminen laskuun viime kesän aikana. Kesäkuussa Lappeenrannan seutukunnassa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 15,1 prosenttia ja työttömiä työnhakijoita oli 6 353. Myös nuorten kohdalla on merkkejä työttömyyden vähentymisestä. Työttömyyden määrällisen vähentymisen rinnalla työttömyyden arvioidaan kuitenkin rakenteellistuvan entisestään ja pitkäaikaistyöttömyys jatkaa kasvuaan. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/09/26/Elinkeinoel%C3%A4m%C3%A4n%20ja%20ty%C3%B6llisyyden%20n%C3%A4kym%C3%A4t%20kirkastuvat%20Kaakkois-Suomessa%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89haasteena%20v%C3%A4est%C3%B6n%20ik%C3%A4%C3%A4ntyminen%20ja%20v%C3%A4heneminen/2016121306585/4