Etelä-Saimaa: Äänellään se variskin laulaa — haukkuiko opettaja sinun lauluääntäsi? Pikkutyttö osallistuu innoissaan päiväkodin laululeikkeihin ja esityksiin. Kunnes uusi hoitotäti moittii tytön laulua epävireiseksi ja käskee tätä laulamaan hiljempaa. Vielä 40 vuotta myöhemmin tyttö muistaa tuon nolon hetken, joka vaikutti hänen käsitykseensä omasta laulutaidostaan ja musikaalisuudestaan. — Samanlaisia tarinoita on vaikka kuinka paljon, kertoo taito- ja taideaineiden pedagogiikan professori Antti Juvonen Itä-Suomen yliopistosta kertoo. Juvonen puhuu tuoreesta tutkimuksesta, jossa tarkasteltiin ensimmäistä kertaa musiikkirajoitteisuutta ja sen syitä. Musiikkirajoitteisuus tarkoittaa, että ihmisellä on kielteinen ja vääristynyt kuva omasta musikaalisuudestaan. Syynä ovat yleensä ikävät kommentit ja kokemukset lapsuudessa. Tutkimus paljasti, että musiikkirajoitteisuus vaikuttaa minäkuvan ja itsetunnon kehittymiseen samalla tavalla kuin oppimisvaikeudet tai lukihäiriö. — Musiikkirajoitteisuus estää musiikillisen itseilmaisun ja saattaa laskea itsetuntoa jopa niin, että musiikkirajoitteinen ihminen tuntee itsensä arvottomammaksi kuin musikaaliset. Tutkimuksen aineistona oli 38 Itä-Suomen ja Turun yliopiston opiskelijan omaelämänkerrallista tarinaa musiikkirajoitteisuutensa synnystä, kehityksestä ja vaikutuksesta. Kirjoittajat olivat 25–58-vuotiaita. Kaikissa tarinoissa väheksyvät, ilkeät ja tökeröt kommentit olivat alkusyy musiikkirajoitteisuuden kehitykselle. Kommentoija saattoi olla luokkakaveri tai oma äiti, mutta suuri osa muistoista sijoittui kouluun. Vastaajat kertoivat tällaisia muistoja: — Mitä siitä sitten pitäisi ajatella, kun opettaja sanoi aina, että liikuttele sinä Kim sitten vaan suutasi äläkä pilaa muiden esitystä laulamalla ääneen. (Mies 54 v.) — Opettaja sanoi, että hänellä on lahjattomalle musiikinopiskelijalle kolme ohjetta. Mene ikkunan luokse, avaa se ja hyppää. (Mies 45 v.) — Aina kun olimme menossa sukujuhliin, äiti varoitti jo etukäteen, ettemme sisarusteni kanssa innostuisi laulamaan, koska meillä ei ollut lauluääntä. (Nainen 24 v.) — Opettaja naureskeli meille, kun olimme niin huonoja. Hän pisti meidät laulamaan nuoteista ilman mitään ohjeistusta. (Nainen 25 v) Sitaatit on poimittu tutkimuksesta Musiikkirajoitteisuus sukupolvien välisenä siirtotaakkana. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/09/26/%C3%84%C3%A4nell%C3%A4%C3%A4n%20se%20variskin%20laulaa%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89haukkuiko%20opettaja%20sinun%20laulu%C3%A4%C3%A4nt%C3%A4si/2016121300113/4