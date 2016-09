Uutinen

Etelä-Saimaa: Taksikyydin hinta vaihtelee parin vuoden päästä tilanteen mukaan Taksien lukumäärää ja kyytien hinnoittelua koskevat rajoitukset poistuvat kahden vuoden sisällä. Jatkossa alalle voi tulla kuka tahansa sovitut kriteerit täyttävä yrittäjä, ja hän voi laskuttaa asiakasta niin kuin markkinatilanteessa parhaaksi näkee. Uudistuksen tavoite on helpottaa taksiyrittäjäksi ryhtymistä, monipuolistaa alan palveluita sekä vauhdittaa hintakilpailua. Kilpailu- ja kuluttajaviraston tutkimuspäällikkö, lappeenrantalaislähtöinen Henrikki Oravainen näkee, että taksiasiakkaan kannattaa olla tyytyväinen sääntelyn purkamiseen. — Kun kaikki edellytykset täyttävät yrittäjät pääsevät markkinoille, tarjonnan määrä kasvaa. Tyypillisesti tarjonnan lisääntyminen lisää kilpailua ja hintakilpailua. Taksiala on ollut pitkään hyvin suljettu, ja uusien autoilijoiden ja oheispalvelujen tarjoajien on ollut vaikea päästä alalle. Tällä hetkellä kaikki asiakkaat maksavat valtioneuvoston säätämän enimmäishinnan. Taksiyrittäjät eivät käy hintakilpailua, vaikka se olisi nytkin mahdollista. Oravainen uskoo, että kehitys on myönteistä myös maaseudulla. — Jos alalle saa luvan helposti, maaseudullekin tulee uusia yrittäjiä. Siellä täytyy hinnoitella siten, että kysyntää on. Yksi mahdollisuus on yhdistää erilaisia kuljetusmuotoja, joiden välisiä rajoja nyt poistetaan. Sama yrittäjä voi kuljettaa esimerkiksi sekä tavaraa että ihmisiä. — Jo toimiva tavarankuljetusyrittäjä voi saada myös taksiluvan. Hänen voi olla kannattavaa hankkia henkilöauto kuorma-auton rinnalle ja kuljettaa henkilöitä silloin kun ei ole tavarankuljetuksia. Tai kuljettaa vaikka tila-autolla molempia. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/09/22/Taksikyydin%20hinta%20vaihtelee%20parin%20vuoden%20p%C3%A4%C3%A4st%C3%A4%20tilanteen%20mukaan/2016121291145/4