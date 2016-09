Uutinen

Etelä-Saimaa: Puolukkasato syrjäytti mustikan ennen aikojaan Puolukkasato yllätti Lappeenrannassa toimivan Kaskein Marjan tänä vuonna. Mainion mustikkasadon korjuu oli vielä kesken, kun sisään alkoi tulla myös puolukkaa, kaksi viikkoa ennakoitua aiemmin elokuun lopulla. — Kahden ensimmäisen viikon aikana sitä tuli noin 280 000 kiloa, ja saman verran jäi saamatta mustikkaa, kun poimijat siirtyivät puolukkaan, Kaskein Marjan toimitusjohtaja Pekka Koivisto kertoo. Puolukkasato on Koiviston mukaan ollut tänä vuonna paitsi runsas myös hyvälaatuinen. Paikoin Suomessa on kerrottu sateen heikentäneen marjojen laatua. Puolukkasadon aikaisuus aiheutti Kaskein Marjalle ylimääräisiä markkinointiponnistuksia. Mustikkaa menisi kaupaksi maailmalle enemmän kuin sitä saadaan, mutta puolukka ei ole niin haluttua. Myyntityö on Koiviston mukaan kuitenkin onnistunut melko hyvin: puolukkaa riittää, mutta suuria määriä varastoon ei jää. Poimijat saavat puolukkakilosta tällä hetkellä 1,2 euroa. Hinnat määräytyvät maailmanmarkkinoilla. Esimerkiksi Ruotsissa on tänä vuonna saatu hyvä puolukkasato, ja sitä myös kerätään enemmän. Venäjää myyntiponnisteluissa avittaa puolestaan heikko rupla. Kaskein Marjan Marjaportti ottaa vastaan nyt vain puhdistettua puolukkaa. Lisäksi vastaan otetaan suppilovahveroa, kantarellia, herkkutattia, mustatorvisientä, haapa- ja kangasrouskua sekä karpaloa. Vastaanottopiste Portinkatu 4:ssä on auki maanantaisin kello 9—14 sekä tiistaista perjantaihin kello 9—12. Lue koko uutinen:

