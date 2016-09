Uutinen

Etelä-Saimaa: Linnoituksen talvivalaistus paranee - mitä jää kaupungissa pimentoon? Kommentoi! Lappeenrannan talvivalot syttyvät puihin 30. syyskuuta tänä vuonna. Jouluvalot syttyvät ja joulukuusien valaistus alkaa joulunavauksessa 18. marraskuuta. Pimeän ajan valaistuksen asennuspaikkakartta noudattelee aiemmilta vuosilta tuttuja valopisteitä. — Uutta talvi- ja jouluvalaistusta tulee Linnoituksen rinteeseen. Kauppatorin reunaa ei valaista ennen kuin vastapäinen kerrostalo valmistuu, ja Oksasen- sekä Sammonkadun katuvalaistus on valmis, suunnittelija Terho Tiainen teknisestä toimesta kertoo. Pimeän ajan valaisuratkaisut tehdään päivän pidetessä keväällä. Tiaisen mukaan uusia ideoita tulee säännöllisesti. Toivomuksia huomioidaan, mutta muut kaupunginosat eivät saa jäädä keskustan varjoon, ja rahakin sanelee toiveiden toteutuksen tahdin. Keskustan nykyinen valaisuasu himmeleineen ja valopylväineen on pääasiassa arkkitehti Mikko Heikkilän pöydältä. Sen toteutuksen jälkeen muun muassa City-kortteli on myllääntynyt kokonaan uusiksi. Millaisia valon mentäviä aukkoja keskustassa on? — Sankarihautausmaan sivulta kausivalot puuttuvat, ja kansalaistorilta Maria aukiolle vievä pätkä Kirkkokatua on pimeä. Sitä voisi katsoa uusiksi, kun Marian aukio valmistuu, Lappeenrannan kaupunkikeskustan toiminnanjohtaja Johanna Ruotsi puntaroi. Mitä muita puutteita Lappeenrannan valaistuksessa on. Kommentoi vapaasti! Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/09/22/Linnoituksen%20talvivalaistus%20paranee%20-%20mit%C3%A4%20j%C3%A4%C3%A4%20kaupungissa%20pimentoon%20%20Kommentoi%21/2016121292101/4