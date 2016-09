Uutinen

Etelä-Saimaa: Katsekontakti on viittomakielessä tärkeä Kuulevat ymmärtävät tietämättään monia viittomia. Esimerkiksi kitaran soittamista, syömistä ja juomista tarkoittavat viittomat kuvailevat toimintaa, johon ne viittaavat. Katsekontakti keskustelijoiden välillä ja ilmeet ovat tärkeitä, kertoo Esa Immonen. Hän on ollut kuuro syntymästään saakka. — Pitää ottaa rennosti, olla avoimin mielin ja käyttää koko kehoa, hän sanoo. Immonen on Etelä-Karjalan kuurojen yhdistyksen varapuheenjohtaja. Hän kehottaa kuulevia viestimään kuurojen kanssa rohkeasti. — Kun kohtaa kuuron, on monia vaihtoehtoja, miten voi kommunikoida. Monilla on kännykkä taskussa, sen avulla voi jutella kirjoittamalla tai osoittamalla. Tällä viikolla vietettävä kansainvälinen kuurojen viikko on Immosesta tärkeä. — Tämä vahvistaa eri puolilla maailmaa olevien kuurojen yhtenäisyyden tunnetta. Samalla kuulevia muistutetaan siitä, että kuuroja on olemassa ja että viittomakieli on yksi vähemmistökielistä. Immonen ei ole syntyperäinen eteläkarjalainen, vaan muutti kaupunkiin kolme vuotta sitten Etelä-Savon Pieksämäeltä. Aluksi Venäjän rajan läheisyys tuntui Immosesta jännältä ja karjalainen kulttuuri erilaiselta kuin savolainen. — Olin aiemmin kuullut sanottavan, että karjalaiset ovat sosiaalisia ja vilkkaita. Se on tullut todennettua, Immonen sanoo. — Täällä on helppo olla tekemisissä ihmisten kanssa. Lue koko uutinen:

