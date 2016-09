Uutinen

Etelä-Saimaa: Viettääkö aavelaiva taas yhden talven Rauhassa? ”Tällä hetkellä odotamme kahta asiaa” Lappeenrannan Rauhan rantaan ankkuroitu M/s BlueWhite Eagle pysyy edelleen paikallaan. Vuonna 2011 Rauhan rantaan jätetyn laivan kuljettamisesta korjattavaksi telakalle Savonlinnaan uutisoitiin keväällä, mutta laiva ei ole liikkunut mihinkään. Savonlinnan telakalta kerrottiin Etelä-Saimaalla heinäkuussa, että sopimusta laivan korjaamisesta ei ole tehty sen omistajan Asko Asmin kanssa. Asmi ei keskiviikkona halunnut vastata kysymyksiin laivan kohtalosta. Soitto Lappeenrannan kaupungin ympäristötarkastajalle Toni Pöntelinille valottaa nykytilaa hieman. Pöntelin huokaa syvään, kun häneltä kysyy, onko laivasta uutta kerrottavaa. Mitään ei ole tapahtunut. — Tällä hetkellä odotamme kahta asiaa. Odotamme hallinto-oikeuden päätöstä. Se päätös tulee määrittelemään, miten voimme toimia. Toinen vaihtoehto olisi se, jos omistaja hinauttaisi laivan pois. Mutta lähinnä oikeuden päätöstä odottelemme, Pöntelin sanoo. — Meille sanotaan paljon, että hoidatte vain asian. Mutta laiva on toisen omaisuutta, meidän täytyy toimia oikeuden päätösten mukaisesti. Kaupunki on aiemmin määrännyt laivan siirrettäväksi. Vuosi sitten ympäristölautakunta antoi teettämisuhan täytäntöönpanon määräämisen. Se tarkoittaa, että kaupunki olisi myynyt, siirrättänyt tai myynyt laivan romuksi ja perinyt siirtämisen kustannukset omistajalta esimerkiksi ulosoton kautta. Tämä ei kuitenkaan onnistunut, koska laivan entinen omistaja Pekka Sivonen teki päätöksestä valituksen Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Pöntelin kertoo, että hallinto-oikeuden päätöstä on lupailtu annettavaksi kesälomakauden jälkeen. Jos päätös on kaupungin kannalta myönteinen, se tarkoittaisi Pöntelinin mukaan sitä, että kaupunki ottaisi laivan haltuun. Ellei sitten päätöksestä valiteta Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jolloin asia pitkittyisi jälleen. Lue koko uutinen:

