Uutinen

Etelä-Saimaa: Tavisten kuorossa jokainen saa laulaa äänellään Lappeenrantalaisessa Tavisten kuorossa ei tunneta alttoja eikä sopraanoja. Jokainen saa laulaa ihan omalla äänellään. Kuoron ohjelmistokaan ei säikäytä vaativuudellaan. Tuttujen lastenlaulujen ja virsien ohella kuoro laulaa yksiäänisesti vanhoista kansakoulun laulukirjoista löytyviä kappaleita. — Meitä on sellainen kymmenen hengen perusporukka nelikymppisistä lähes 70-vuotiaisiin. Välillä joukossa on ollut vähän nuorempiakin laulajia, kuorossa alusta lähtien laulanut Pirjo Alatalo kertoo. Alatalo lähti mukaan varsin arkana, mutta ääni ja itseluottamus ovat vahvistuneet laulamisen myötä. Muutaman kerran hän on käynyt kirkkokuorossakin tuuraamassa estyneitä laulajia. Tavallisten laulajien kuoro toimii jo seitsemättä syksyään Sammonlahden kirkossa. Kuoron harjoitukset ovat maanantaisin kello 18—19 ja niihin voi osallistua kuka tahansa lauluhaluinen. Lue lisää päivän lehdestä tai Etelä-Saimaan mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/09/21/Tavisten%20kuorossa%20jokainen%20saa%20laulaa%20%C3%A4%C3%A4nell%C3%A4%C3%A4n/2016121275038/4