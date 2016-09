Uutinen

Etelä-Saimaa: Taiteilijalla on tilausta sosiaali- ja terveysalalla Kehitysvammaisten päivätoimintakeskus Valtsu Lappeenrannassa saa väriä seiniinsä taidepajassa. Valtsun kävijät maalaavat lempiruokiaan keittiönseiniin aina keskiviikkoisin. Paletti II-hankkeeseen kuuluvaa pajaa ohjaa kuvataiteilija Lulu Jokinen, joka on pitänyt vastaavia maalaussessioita myös kolmessa muussa toimintakeskuksessa Lappeenrannassa. — Olemme maalanneet seinille myös avaruuden ja mäntymetsän sekä tehneet tauluja, ryijyn ja savitöitä, Jokinen kertoo. Osallistuminen Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaan hankkeeseen innosti nuoren taiteilijan perustamaan toiminimen, jolla hän tarjoaa osaamistaan hyvinvointialan käyttöön. Hän näkee kuntouttavan taidetoiminnan merkittävänä työllistäjänä luovan alan toimijoille ja uskoo, että kysyntää toiminnalle riittää. — Taiteilijoille ajatus vaikuttaa vielä olevan hieman vieras, koska taiteilijan työ nähdään edelleen yksinäisenä, näyttelyihin tähtäävänä puurtamisena. Olen huomannut, että taidetoiminnan tarjoamisella pystyy rahoittamaan oman taiteen tekemisen. Kaiken lisäksi taidetoiminta on hauskaa, Jokinen sanoo. Lue lisää päivän lehdestä tai Etelä-Saimaan mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

