Uutinen

Etelä-Saimaa: Täällä ei enää sauhutella – katso Lappeenrannan uusi savuton alue kartalta Lappeenrannan Lyseon lukion ja Lönnrotin koulun seutu on julistettu savuttomaksi alueeksi. Savuton alue kattaa kouluja ympäröivät katu- ja jalankulkualueet sekä Lappeenrannan kaupungin kirkon ympäristön ja kirkon puiston sekä vallien alueen. Lappeenrannan kaupungin tekninen toimi on pystyttänyt alueelle opasteet, joilla kulkijat toivotetaan tervetulleiksi savuttomalle alueelle. Aiemmin Lappeenrantaan on julistettu savuttomat alueet Savuton Pohjolan katu-alue ja Savuton Hallituskatu-alue. Lisäksi Rakuunamäellä Lasten ja nuorten talon tontti on merkitty savuton alue huutomerkeillä. Savuttomat kaupunkialueet ovat osa Savuton Lappeenranta ja Savuton Suomi tavoitteita. Toimilla pyritään edistämään lasten ja nuorten hyvinvointia. Lappeenrannan kaupunginhallitus ja Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto päättivät uuden savuttoman alueen muodostamisesta Lappeenrannan lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmän aloitteesta. Savuttomien alueiden toimijat toivovat kaikkien kuntalaisten ja alueille liikkuvien huomioivan alueen savuttomuuden osana hyvinvoinnin ja viihtyvyyden lisäämistä. Lue koko uutinen:

