Etelä-Saimaa: Ravinto houkuttelee jyrsijöitä Rotat ja muut jyrsijät etsivät ilmojen kylmetessä ruokaa ja suojaa. Rotista on tullut yksittäisiä ilmoituksia Lappeenrannan ja Imatran seudun ympäristötoimiin. — Ei mitään poikkeuksellista, terveystarkastaja Maritta Arokivi Lappeenrannan seudun ympäristötoimesta sanoo. Rotat ja hiiret saa pidettyä poissa, kun korjaa omenat ja muun jyrsijöille kelpaavan ruuan pois pihalta. Pihalle ei kannata myöskään kasata rojuläjiä, joista jyrsijät saavat suojaa. — Oma pihapiiri ja rakennukset kannattaa pitää kunnossa, Arokivi kiteyttää. Kompostin on oltava sellainen, etteivät jyrsijät ja linnut pääse sinne. Avokompostiin ei missään nimessä pidä heittää omenoita tai muuta syötävää. Lintujen ruokintakauden alkaessa on hyvä pitää mielessä, että maahan putoavat jyvät ja siemenet maistuvat rotillekin. Lintujen ruokintapaikka pitäisi siivota säännöllisesti. Lue koko uutinen:

