Etelä-Saimaa: Rautjärvi jakaa avustuksia Suomi 100 -juhlavuoden tapahtumiin — avustuksia voi hakea torstaista lähtien Rautjärvellä ensi vuonna koittavaa Suomi 100 -juhlavuotta suunnitellaan jo täyttä häkää. Kunnan on tarkoitus rakentaa eri puolille sijoittuva koko vuoden 2017 mittainen tapahtumasarja, joka alkaa jo alkuvuodesta ja jatkuu itsenäisyyspäivään 6. joulukuuta saakka. Juhlavuoden valtakunnallinen teema on yhdessä. Rautjärven kunta haluaa olla mukana juhlavuodessa tuomalla esille suomalaisuutta ja Suomen historiaa koko itsenäisen Suomen ajalta. Kunta on varannut 15 000 euroa määrärahaa juhlavuoden tapahtumien toteutukseen. Tänä keväänä Rautjärvellä toimi neljä teemaryhmää erilaisten tapahtumien ideoimiseksi. Toukokuussa kunnanhallitus nimesi oman Suomi 100 -toimikunnan juhlavuoden tapahtumien suunnittelemiseen. Avustusten hakuaika alkaa torstaina 22. syyskuuta ja päättyy 15. marraskuuta kello 15. Jos avustuksia jää jakamatta, kunta aikoo järjestää uuden hakukierroksen. Avustuksia voivat hakea rautjärveläiset yhdistykset ja ryhmät. Avustus voidaan myöntää ainoastaan tapahtumille, joissa ei peritä pääsymaksua tai ohjelmamaksua. Avustushakemus tehdään kirjallisesti Rautjärven kunnanhallitukselle ja toimitetaan kunnan yhteispalvelupisteeseen. Hakulomakkeita saa Rautjärven kirjastoista ja yhteispalvelupisteestä. Vaihtoehtoisesti lomakkeen voi tulostaa kunnan kotisivuilta www.rautjarvi.fi. Lue koko uutinen:

