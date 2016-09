Uutinen

Etelä-Saimaa: Porkkanakakku, tuorepuuro ja helppo smoothie — Katso maukkaat reseptivinkit sekä aamuun että herkutteluhetkiin Starbox.fi:n bloggaajat ovat julkaisseet jälleen blogeissaan liudan herkullisia reseptejä. Emmaria-blogin Emma tarjoilee aamupalavinkiksi helpon ja terveellisen tuorepuuroreseptin. Teatuulian-blogista puolestaan voi napata smoothie-reseptin. Herkutteluhetkiin tarjolla on mm. Olennaisuuksia-blogin porkkanakakkuresepti, Sokerivaltakunnan kuulumisia –blogin luumupiirakka, Niin paljon, että riittää –blogin valkosuklaa-mansikkapiirakka sekä Jannen keittiön rahka-omenapiirakka ja pitsireunaiset ohukaiset. Starbox.fi on Kaakon Viestinnän blogiyhteisö, jossa on tällä hetkellä yli 60 bloggaajaa. Blogien aihepiirejä ovat mm. hyvinvointi, matkailu, ruoka, leivonta, kauneus, muoti, urheilu, valokuvaus ja kädentaidot. Lue koko uutinen:

