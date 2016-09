Uutinen

Etelä-Saimaa: Nuhakuume leviää kouluissa ja työpaikoilla Moni potee nyt nuhakuumetta. Tilanne on tavanomainen syksyllä. Infektiot alkavat tyypillisesti kiertää, kun kesälomat päättyvät ja lapset menevät kouluun tai päivähoitoon, kertoo Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) Lappeen alueen ylilääkäri Sami Raasakka. — Päivystysvastaanotolla käy hengitystieinfektioon sairastuneita, ja myös henkilökuntaa on sairaana, hän sanoo. Myös Lappeenrannan Terveystalossa on flunssapotilaiden määrä on kasvanut parin viime viikon ajan, vastaava työterveyslääkäri Markku Tapio sanoo. Influenssaa ei ole vielä tavattu. Eksoten infektioylilääkäri Pekka Suomalainen kertoo, että influenssakausi alkaa yleensä talvella ennen joulua tai sen jälkeen. Eksotessa influenssarokotukset alkavat loka—marraskuussa. Yksityisiltä lääkäriasemilta influenssarokotuksia voi tiedustella jo nyt. Lue koko uutinen:

