Etelä-Saimaa: Lappeenranta sai ensimmäisen aurinkosähköä hyödyntävän kerrostaloyhtiön, voimala sähköistää talon yleiset tilat Lappeenrannan Koulukadun ja Raatimiehenkadun kulmauksessa sijaitseva asuinkerrostalo teki päänavauksen uusiutuvaan energiaan. Koulukatu 22:n talo on kaupungin ensimmäinen aurinkoenergiaa hyödyntävä yksityinen kerrostalo. Talon etelänpuoleisella lappeella on 20 paneelia, joiden nimellisteho on yhteensä 5,2 kilowattia. Aurinkosähkö muunnetaan tasavirrasta vaihtovirraksi, syötetään sähköverkkoon ja kulutetaan talon yleisissä tiloissa. Järjestelmä asennuksineen maksoi vajaan kymppitonnin. Asunto-osakeyhtiö Lappeenrannan Luminan puheenjohtaja Jorma Grönlund kertoo, että aurinkovoimalan hankinnasta päätettiin ylivoimaisella äänten enemmistöllä talon ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Vain yksi asukas vastusti, mutta hänkin tyytyi lopulta enemmistön tahtoon. Talossa on 24 asuntoa. Asiantuntijana toiminut yrittäjä Reijo Lappalainen arvioi voimalan takaisinmaksuajaksi nykyisillä sähkön hinnoilla 12—15 vuotta. Aika on sitä lyhyempi, mitä enemmän sähkön hinta nousee ja mitä paremmin talo pystyy hyödyntämään aurinkosähkön Aurinkopaneelien määrä kannattaa mitoittaa talon sähkönkulutuksen mukaiseksi. Asiantuntija Juho Ylönen aurinkosähköjärjestelmiä toimittavasta Green energy Finlandista kertoo, että ylijäämäsähkön tuottaminen ei ole taloudellisesti järkevää. Ylösen arvion mukaan aurinkovoimala tuottaa vajaan viidenneksen talon vuotuisesta sähkönkulutuksesta. Lue koko uutinen:

