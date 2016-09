Uutinen

Etelä-Saimaa: Lappeenrannan poliisiasema muuttaa Skinnarilaan lokakuussa — lupapalvelut jäävät keskustaan Lappeenrannan poliisiaseman Mustolassa ja Teletalossa työskentelevä henkilöstö muuttaa 5. lokakuuta alkaen Skinnarilaan Technopoliksen tiloihin. Poliisin asiakaspalvelutoiminnoista Skinnarilaan siirtyvät rikosilmoitusten vastaanotto ja asiakirjatilaukset. Myös tutkintaan liittyvät kuulustelut tehdään jatkossa Technopoliksen tiloissa. Poliisipalvelujen muuttaminen Skinnarilaan ei vaikuta keskustassa olevien lupapalveluiden toimintaan. Poliisin palvelupäivitys on suljettu muuton vuoksi 5.-7. lokakuuta, jolloin rikosilmoituksia ja asiakirjatilauksia ei oteta vastaan Lappeenrannassa henkilökohtaisesti. Sähköisen rikosilmoituksen voi tehdä poliisin verkkosivujen kautta osoitteessa www.poliisi.fi. Sähköisen ilmoituksen voi tehdä vähäisistä rikoksista, jotka eivät vaadi välittömiä toimenpiteitä. Asiakirjoja voi tilata muuton aikana sähköpostilla osoitteesta tutkintasihteerit.kaakkois-suomi@poliisi.fi, mutta niiden toimitus jatkuu vasta 10. lokakuuta alkavalla viikolla. Lappeenrannan poliisiaseman muuton aikana lähin palveleva poliisiasema on Imatralla, jossa rikosilmoitusten vastaanotto on avoinna maanantaista perjantaihin kello 8 -12. Lappeenrannan poliisiasema muuttaa Mustolasta ja Teletalosta Technopoliksen väistötiloihin sisäilmaongelmien takia. Poliisi tulee toimimaan Technopoliksen tiloissa vuoden 2017 loppuun asti, jolloin Villimiehenkadun poliisitalon peruskorjaus valmistuu. Lue koko uutinen:

