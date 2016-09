Uutinen

Etelä-Saimaa: Jumpat, joogat ja muskarit täyttyvät joka vuosi kansalaisopistossa Ruotsin keskusteluryhmä osoittautui yllättävän suosituksi. Sukututkimukseen sen sijaan ei ollut tulijoita. Tällaisia poimintoja rehtori Sanna Mäkelä kertoo Etelä-Karjalan kansalaisopiston alkaneesta lukuvuodesta. Joogat, muskarit, jumpat sekä atk- ja laulukurssit täyttyvät vuodesta toiseen. Lavatansseja ja jumppaa yhdistelevä Lavis on ollut niin ikään yksi viime vuosien vetonaula. — Lavis on niin supersuosittu, ettemme pysty vastaamaan kysyntään. Vaikka tarjoamme siitä lisäkurssin, kaikki eivät mahdu mukaan, Mäkelä kertoo. Yllättävätkin kurssit voivat vetää väkeä. — Kalannahan parkitseminen osoittautui viime vuonna sellaiseksi hitiksi, että siihen on tulossa jatkoa keväällä. Kansalaisopiston ohjelmassa on joka vuosi uutuuksia, jotka saavat ihmiset liikkeelle. Sellainen on esimerkiksi jättipallolla harjoiteltava reisi-vatsa-pakara -jumppa. Mäkelä iloitsee siitä, että ilmoittautuneita on ollut mukavasti niin teatteriproduktion tutustumiseen kuin elokuvakerhoon ja musiikin kuunteluun. Ne ovat uutuuskursseja, jotka järjestetään yhteistyössä kaupunginteatterin, kaupunginorkesterin ja Elokuva Luotolan kanssa. Joskus hiipunut kurssi nousee uuteen eloon. — Runoryhmää ei ole järjestetty vähään aikaan, mutta nyt meillä on taas ryhmä. Sanna Mäkelä toivoo, että ihmiset muistaisivat ilmoittautua ajoissa. Jokin kurssi voi jäädä väliin, koska ihmiset eivät ilmaise kiinnostustaan ajoissa. — Tänäkin syksynä jotkut tulevat toimistoon vasta, kun kurssit ovat alkaneet. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/09/21/Jumpat%2C%20joogat%20ja%20muskarit%20t%C3%A4yttyv%C3%A4t%20joka%20vuosi%20kansalaisopistossa/2016121289060/4