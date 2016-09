Uutinen

Etelä-Saimaa: Hyötiöntie on ykköspaikka Lauritsalan paloasemalle Lappeenrannan Lauritsalaan suunnitteilla olevan uuden paloaseman paikka on tarkentumassa lähiviikkoina. Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Erkki Hokkanen sanoo, että paras sijoituspaikka olisi entisen Teollisuustien eli nykyisen Hyötiöntien tuntumassa. Uuden Lauritsalan paloaseman on tarkoitus korvata keskustassa sijaitseva Armilan paloasema. Tämänhetkinen pääpaloasema on huonossa kunnossa ja vaatisi jopa viiden miljoonan euron remontin. Siksi se halutaan purkaa. Armilan paloaseman paikalle kaupunki aikoo kaavoittaa muun muassa kerrostaloja. Pelastustoimen uudistus mutkistaa uuden paloaseman rakentamista. Koska pelastustoimen järjestämisvastuu on poistumassa kunnilta, Lappeenrannan kaupunki ei ole innokas rakennuttamaan uutta paloasemaa. Uudistus kuitenkin lähtee siitä, että kunnat edelleen omistaisivat paloasemat ja vuokraisivat niitä uusille järjestäjätahoille. Uusi paloasema maksaa 7—8 miljoonaa euroa. Saman katon alle on tarkoitus järjestää VPK:n tilat. Myös yhteistyö viereisen UPM:n tehdasalueen kanssa on selvityksen alla. Lappeenranta on varannut paloaseman suunnitteluun rahaa ensi ja seuraavalle vuodelle. Rakentaminen voisi ajoittua vuosikymmenen vaihteeseen. — Armilan paloasema on nyt siedettävässä kunnossa. Pyrimme pitämään sen siinä kunnossa, että siellä voisi työskennellä, Hokkanen sanoo. Etti Kantola Lue koko uutinen:

