Uutinen

Etelä-Saimaa: ”Tärkeintä että koulutus ylipäänsä säilyy” — imatralaisille kelpaa amk:n siirto yliopiston tyttäreksi Imatran keskeiset päättäjät näyttävät vihreää valoa Saimaan ammattikorkeakoulun ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston liitolle. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Anna Helminen (kok.) sekä molemmat varapuheenjohtajat, Heikki Tanninen (sd.) ja Kari Toivanen (kesk.) korostavat, että maakunnan korkeakoulujen yhteinen etu ajaa tässä yksittäisen kunnan toiveiden edelle. — Kuntien näkökulma on tärkeä, mutta maakunnan elinvoimaisuuden kannalta on tärkeämpää, että koulutus ylipäänsä säilyy. Maakunnan elinvoima on tärkeä osa kuntien elinvoimaa, Helminen sanoo. Hän muistuttaa sekä yliopiston että ammattikorkeakoulun olevan valtakunnallisesti pieniä yksiköitä. Saimaan ammattikorkeakoulun toiminnasta pääosa tapahtuu Skinnarilan kampuksella Lappeenrannassa. Imatran Linnalaan sijoittuvat hotelli- ja ravintola-alan sekä kuvataiteen koulutukset. Vuosien varrella valtiovalta on ohjannut ammattikorkeakouluja keskittymään yhä suurempiin yksiköihin. Tähän liittyen on myös käyty keskusteluja Imatran yksiköiden kohtalosta. Jos suunniteltu yliopistokonserni toteutuu ja ammattikorkeakoulu siirtyy kunnilta yliopiston omistukseen 2018, Imatran kaupungin suorat vaikutusmahdollisuudet ammattikorkeakoulun toimintaan häviävät. Heikki Tanninen muistuttaa, että maakunnan korkeakouluista on käyty keskusteluja vuosien varrella eri opetusministereiden kanssa. Nykyisen hallituksen linjana on hänen mukaansa leikata koulutuksesta. Lopputulema asioista oli, ettei mitään muuta vaihtoehtoa ole jäljellä. — Tällä pyritään turvaamaan työpaikat ja opetus täällä maakunnassa, Tanninen sanoo. Kari Toivanen näkee, että korkeakoulukentässä on käynnissä alueiden taistelu. — Jokainen maakunta yrittää nyt ajaa omaa parastaan. Tämä on meille yksi mahdollisuus, jolla voimme oman yliopistomme asemaa pönkittää. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/09/21/%E2%80%9DT%C3%A4rkeint%C3%A4%20ett%C3%A4%20koulutus%20ylip%C3%A4%C3%A4ns%C3%A4%20s%C3%A4ilyy%E2%80%9D%20%E2%80%94%20imatralaisille%20kelpaa%20amk%3An%20siirto%20yliopiston%20tytt%C3%A4reksi/2016121288390/4