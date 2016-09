Uutinen

Etelä-Saimaa: Tuohimaa maalilla, Strömberg nostettu ykköskenttään — Hallitseva mestari SaiPan vieraaksi Kisapuistoon Frans Tuohimaa pelaa tänään ensimmäisen liigaottelunsa SaiPan maalilla, kun Tappara saapuu vieraaksi Kisapuistoon. Tuohimaa, 25, siirtyi SaiPaan täksi kaudeksi Ruotsin kakkossarjasta. Liigaa hän on pelannut aiemmin HPK:n ja Jokereiden riveissä. Kenttäpelaajien osalta kokoonpanoon on tehty muutamia muutoksia. Kim Strömberg on siirretty pelaamaan ykkösketjuun Tero Koskirannan ja John McFarlandin rinnalle. Perjantain ja lauantain KooKoo-otteluissa ykköskentässä pelannut Joona Jääskeläinen on siirretty neloskenttään. Puolustajista William Mäkinen pelaa nyt Simon Backmanin parina, Jere Sneck on merkitty kokoonpanoon seitsemänneksi puolustajaksi. SaiPan avausviikonloppu tuotti pistepottiin kolme pistettä. Kausi alkoi vierastappiolla Kouvolassa perjantaina, mutta lauantaina SaiPa kaatoi kouvolalaiset Kisapuistossa. Illan vastustaja Tappara keräsi täyden pistepotin kahdesta ensimmäisestä ottelustaan. Perjantaina joukkue voitti Ässät, lauantaina Ilveksen. Hallitsevan mestarin maalilla jatkaa perjantaina nollapelin torjunut Dominic Hrachovina. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/09/20/Tuohimaa%20maalilla%2C%20Str%C3%B6mberg%20nostettu%20ykk%C3%B6skentt%C3%A4%C3%A4n%20%E2%80%94%20Hallitseva%20mestari%20SaiPan%20vieraaksi%20Kisapuistoon/20161350/4