Etelä-Saimaa: Televisiosarja Sorjosesta odotetaan markkinointiapua Lappeenrannalle Rikossarjaa Sorjonen kuvattiin viime vuonna Lappeenrannassa ja lähiseudulla, ja ensimmäinen jakso nähdään Yle TV1:ssä lokakuussa. Lappeenranta näkyy laajasti paitsi kotimaassa myös ulkomailla, yhteensä 600 minuutin eli 11 jakson verran. Ensi vuonna ohjelma tulee ulos saksankielisellä Sky Deutschlandilla ja ranskankielisellä Canal Playlla. Se on menossa myös englanninkielisiin maihin. — Sorjosen levitys on laajempi kuin millään suomalaisella draamalla tähän asti. Lokakuussa on luvassa lisää sopimuksia alan suuresta tapahtumasta Ranskan Cannes’ssa, sanoo tuottaja Matti Halonen sarjaa tekevästä Fisher King -tuotantoyhtiöstä. Sorjosen kansainvälinen nimi on Bordertown (suomeksi rajakaupunki). — Sellaista näkyvyyttä ei olisi ikinä varaa ostaa. Keskieurooppalaisetkin näkevät eksoottisen suomalaisen rajakaupungin, jossa järvet välkkyvät ja tuulimyllyt pauhaavat, Lappeenrannan kaupungin markkinointi- ja asiakaspalvelupäällikkö Mirka Rahman iloitsee. Kaupunki järjestää yhteistyökumppaneilleen ennakkoesityksen kahdesta jaksosta. Samanlaisen tilaisuuden kaupunki ja matkailuyhtiö Gosaimaa järjestivät Järven tarina -elokuvasta, jossa Saimaa on vahvasti esillä. — Järven tarinaa esitetään Kiinassakin. Se on Lappeenrannalle uusi matkailualue, ja elokuva on osa sen alueen haltuunottoa, Rahman kertoo. Huomattava prosentti matkailijoista tekee päätöksen matkakohteestaan elokuvan tai televisio-ohjelman perusteella. Rahman muistuttaa, että hyötyjiä ovat kaikki, jotka vähänkään jotain tekevät Lappeenrannassa, matkailun lisäksi esimerkiksi yliopisto ja yrittäjät. Jos Lappeenranta haluaa tuotteistaa Sorjosta omaan käyttöönsä, siitä on sovittava tuotantoyhtiön kanssa. Sillä on tekijänoikeudet. Kaupungin markkinointi odottaa nyt, millaisen vastaanoton sarja saa yleisöltä. — Katsomme, voimmeko tuottaa materiaalia tämän ympärille. Voisi syntyä vaikkapa tuotteita tai Sorjonen-kierroksia, jos alkaa tulla faneja tutustumaan kuvauspaikkoihin, Rahman miettii. Lue koko uutinen:

