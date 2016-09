Uutinen

Etelä-Saimaa: Taksilupien kiintiöistä luovutaan ja hinnoittelu vapautuu — taksien määrä kasvaa tuntuvasti Liikennelakien kokonaisuudistus eli liikennekaari nytkähti tiistaina vauhdilla eteenpäin. Hallitus esittää taksikiintiöistä luopumista ja taksimatkojen hinnoittelun vapauttamista. Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner esitteli hallituksen kompromissiratkaisua tiistaina iltapäivällä. Berner antoi ensimmäisen esityksensä liikennekaaresta jo keväällä. Matkan varrella siitä karsiutui jo kaavailu "pienimuotoisesta taksitoiminnasta", joka olisi sallinut taksin ajon ilman lupaa 10 000 euroon asti. Jatkossakin myös pienimuotoiselta kuljetustoiminnalta vaaditaan lupa. Liikennekaari on astumassa voimaan vasta heinäkuun alussa 2018. Lupakiintiöiden vapauttaminen merkitsee, että taksien määrä kasvaa tuntuvasti. Kilpailun uskotaan pitävän hinnoittelun kurissa. Trafi myöntää luvat viideksi vuodeksi kerrallaan. Hinnoittelun vapautuminen tarkoittaa, että vastedes asiakkaat sopivat kyydin hinnasta erikseen. Kuljettajan pitää kuitenkin selkeästi ilmoittaa kyydin hinta. Trafi säilyttää kuitenkin mahdollisuuden puuttua hinnoittelun kohtuuttomuuksiin. Uusien yrittäjien pääsyä taksimarkkinoille helpotetaan tuntuvasti muun muassa koulutus- ja kokemusvaatimuksia keventämällä. Liikennekaaren myötä kaikista liikennepalveluille olennaisista tiedoista tulee avoimia ja lippujärjestelmistä yhteneväisiä. Liikennekaaren keskeisin ideologinen muutos on siinä, että kun liikennettä on tähän asti ajateltu liikennevälineiden kautta, nyt niitä käsitellään henkilöiden ja tavaroiden palveluina. Uudessa laissa kaikki liikenteen toimijat velvoitetaan kertomaan reittinsä ja hinnoittelunsa ja antaa nämä tiedot avoimesti erilaisten palveluntarjoajien ja liikenteenyhdistelijäoperaattoreiden käyttöön.

