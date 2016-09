Uutinen

Etelä-Saimaa: Sudet tappoivat ajokoiran Nuijamaalla sunnuntaina — susihavaintoja jo useampia Nuijamaalla on viime viikkoina tehty useita susihavaintoja. Petoyhdyshenkilö Petri Pesonen Etelä-Saimaan riistanhoitoyhdistyksestä vahvistaa, että sunnuntaina 18. syyskuuta kaksi sutta tappoivat ajokoiran Nuijamaan Konnun kylässä. Sudet tappoivat koiran kesken jänisajon.— Koirasta oli pelkkä pää ja etujalat jäljellä, Pesonen kertoo.Susista on muitakin havaintoja. 10. syyskuuta susi jahtasi peuraa Nuijamaan raja-aseman pihalla. Rajamiehiä oli vain parin metrin päässä, mutta susi ei ollut moksiskaan, vaan keskittyi täysillä peuraan. 16. syyskuuta susi on ilmeisesti jälleen liikkunut samalla suunnalla, sillä Nuijamaantiellä oli kahden kokoisia sudenjälkiä.— Tiedoksi vain metsässä liikkujille ja marjastajille, että näitä havaintoja nyt on. Sudet ovat aika härskejä, eivätkä ne ihmisiä pelkää. Lue koko uutinen:

