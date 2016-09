Uutinen

Etelä-Saimaa: Päivi Nerg Lavolan paloaseman avajaisissa: sisäisestä turvallisuudesta ei saa enää leikata Suomen turvallisuustilanne on muuttunut pysyvästi. Näin toteaa monen muun viranomaisen tavoin myös sisäministeriön kansliapäällikkö Päivi Nerg. Vuosille 2017—2018 kaavaillut leikkaukset sisäiseen turvallisuuteen vaikuttavilta toimialoilta tulee Nergin mielestä perua. Muutoin kansalaisten turvallisuus vaarantuu ja turvallisuuden tunne heikkenee. — Kentällä ei ole tarpeeksi väkeä. Ennaltaehkäisevästä työstä on jouduttu koko ajan karsimaan. Nyt on viimein uskallettava pysähtyä tämän asian ääreen. Nergin mukaan nyt on korkea aika etsiä budjettiin ne muutamat kymmenet miljoonat eurot, joita sisäisen turvallisuuden ylläpitämiseksi tarvitaan. — Nyt ei puhuta miljardeista. Päivi Nerg vieraili tiistaina Lappeenrannassa. Hän vihki Lavolan paloaseman käyttöön päivällä järjestetyssä juhlassa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/09/20/P%C3%A4ivi%20Nerg%20Lavolan%20paloaseman%20avajaisissa%3A%20sis%C3%A4isest%C3%A4%20turvallisuudesta%20ei%20saa%20en%C3%A4%C3%A4%20leikata/2016121288950/4