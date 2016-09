Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatran kaupunkikehityslautakunta asettui kolmen koulukampuksen kannalle Imatran kaupunkikehityslautakunta asettui maanantaina kolmen koulukampuksen mallin taakse. Lautakunta oli linjauksessaan runsaan keskustelun jälkeen yksimielinen. Siihen ei otettu kantaa, sijaitseeko yhtenäiskoulukeskuksista keskimmäinen Mansikkalassa vai Ukonniemessä. — Se ratkaisu on kaupunginhallituksen ja -valtuuston asia, totesi lautakunnan puheenjohtaja Arto Tikka (sd.). Lautakunta painotti palveluverkkoratkaisussa aikataulussa pysymisen tärkeyttä. Se linjasi, että ensimmäisenä on syytä ratkoa keskimmäisen kampuksen sijainti. — Linnalan kentällä seisovat moduulit tulevat kaupungille erittäin kalliiksi, tiesi Tikka. Myös Kosken ja Vuoksenniskan kampusten laajennusten suunnittelu on syytä aloittaa lähiaikoina. Nekin vaativat kaavaratkaisuja. Lautakunta näki, että Imatran yhteislukio on syytä sijoittaa jatkossa omaan koulukiinteistöön huolimatta siitä, mikä keskimmäisen kampuksen sijainti tulee olemaan. Lue aiheesta lisää keskiviikon lehdestä. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/09/20/Imatran%20kaupunkikehityslautakunta%20asettui%20kolmen%20koulukampuksen%20kannalle/2016521289308/4