Etelä-Saimaa: Etelä-Karjalassa 8 385 työtöntä – nuorisotyöttömyys laski etenkin Imatralla Etelä-Karjalassa oli elokuun lopussa 8 385 työtöntä työnhakijaa. Työttömien määrä laski viime vuodesta 1,8 prosenttia. Maakunnan työttömyysaste oli elokuussa 13,9 prosenttia. Lappeenrannan seutukunnalla työttömiä oli elokuussa 5 679, mikä on 2,6 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Lappeenrannan työttömyysaste oli elokuun lopussa 14,1 prosenttia Imatran seudulla työttömien määrä pysyi lähes ennallaan. Työttömiä työnhakijoita oli Imatran seudulla tämän vuoden elokuussa 2 706, kun vuotta aiemmin heitä oli yksi enemmän. Työttömyysaste oli 15,9 prosenttia. Työttömänä olevien nuorten määrä laski viime vuodesta etenkin Imatran seudulla, missä alle 25-vuotiaita oli elokuun lopussa työttömänä 12,3 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2015. Lappeenrannan seudulla laskua oli 1,6 prosenttia. Pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi vuoden takaisesta. Yli vuoden työttömänä olleita oli elokuun lopussa Lappeenrannan seudulla 1 977, mikä on 9 prosenttia viime vuotta enemmän. Imatralla kasvua oli 17 prosenttia. Pitkäaikaistyöttömiä Imatralla oli 909. Koko Kaakkois-Suomessa työttömyys jatkoi laskuaan. Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli elokuun lopussa kaikkiaan 20 841 työtöntä työnhakijaa, mikä on 2,4 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Koko maassa työttömien määrä laski vuoden takaiseen nähden 1,2 prosenttia. Työttömiä työnhakijoita oli 342 543. Koko maan työttömyysaste oli elokuussa 13 prosenttia. Lue koko uutinen:

