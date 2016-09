Uutinen

Etelä-Saimaa: Etelä-Karjalan kansanedustajat haluavat väkivaltaiset järjestöt kuriin — lue kommentit Nuoren miehen kuolemaan johtanut pahoinpitely Helsingin asema-aukiolla on puhuttanut myös Etelä-Karjalan kansanedustajia. Natsijärjestö Suomen vastarintaliikkeen mielenosoitukseen osallistunut mies pahoinpiteli paikalle pysähtyneen nuorukaisen, joka kuoli myöhemmin sairaalassa. Valtaosa Etelä-Karjalan kuudesta kansanedustajasta olisi valmis tukemaan lainsäädäntöä, joka estäisi väkivaltaisten äärijärjestöjen toimintaedellytykset. Lue kansanedustajien kommentteja aiheesta. ”Ääriliikkeitten väkivaltainen käyttäytyminen on seurausta yhteiskunnan liikkeistä Suomessa ja maailmalla. Pelottaa, koska syrjäytymisen riski kasvaa myös meillä Suomessa. Pystyvätkö ääriliikkeet entistä herkemmin ottamaan mukaansa ihmisiä, jotka hakevat elämälleen sisältöä?” Anneli Kiljunen, sd. ”Olen naiivissa uskossa, että jokainen vakavasti otettava poliitikko vastustaa ääriajattelua, joka uhkaa toisen terveyttä tai omaisuutta. Vaikka jokainen kansanedustaja tuomitsisi ääriliikkeet ääneen maanantaiaamuisin, se ei ratkaise ongelmaa, vaan se, että viedään toimintaedellytykset.” Jukka Kopra, kok. ”Ihan järkyttävä asia, melkein vaikea uskoa todeksi. Suomessa on uusi ilmiö, että sivulliset joutuvat kohtaamaan näin äärimmäisiä tilanteita. Oma maalaisjärki käskisi kieltämään natsismiin ja fasismiin liittyvän ja turvallisuudentunnetta uhkaavan järjestön.” Suna Kymäläinen, sd. ”Poliitikon ei pidä vastustaa ääriajattelua vaan lainvastaista toimintaa. Suomessa pitää ehdottomasti noudattaa lakia.” Jani Mäkelä, ps. ”Ovatko ääriliikkeet voimistumassa, millaisia otteita ne käyttävät nyt ja tulevaisuudessa? Ei tällaista asiaa voi Suomessa sallia. Tulee lisätä myös pohjoismaista yhteistyötä, sillä tällä järjestöllä on taustoja Ruotsissa.” Ari Torniainen, kesk. Etelä-Saimaa ei tavoittanut maanantaina Kimmo Tiilikaista (kesk.). Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/09/20/Etel%C3%A4-Karjalan%20kansanedustajat%20haluavat%20v%C3%A4kivaltaiset%20j%C3%A4rjest%C3%B6t%20kuriin%20%E2%80%94%20lue%20kommentit/2016121283541/4