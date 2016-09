Uutinen

Etelä-Saimaa: Etelä-Karjala on biojätteen kompostoinnin edelläkävijä Etelä-Karjala on biojätteen kompostoinnin edelläkävijä. Maakunnassa innostuttiin kompostointiin vuosituhannen alussa, kun kotitalouden biojätteen erottelu muusta jätteestä tuli 2002 pakolliseksi. Vaihtoehtoina olivat omatoiminen kompostointi tai biojätteen järjestettyyn keräilyyn liittyminen. Maksullisen keräilyn järjesti ja järjestää edelleen Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy. Jätehuoltoyhtiön toimitusjohtaja Mika Suomalainen kertoo, että kompostointi-ilmoituksen tekemällä vapautui ja vapautuu järjestetystä biojätteen keräilystä. Biolan on johtava lämpökompostorien valmistaja. Yhtiön myynti- ja markkinointijohtaja Iikka Helin muistelee, että Lappeenrannan alueelle myytiin 2000–luvun alussa poikkeuksellisen suuri määrä kompostoreita. Suomalaisen mukaan moni kompostoi kesällä ja ottaa talveksi järjestetyn keräyksen. — Talvikompostointi vaatii melkoista osaamista, jotta se toimii ja siksi monet eivät sitä edes yritä. Suomalaisen mielestä kompostoinnin ongelma on, että sitä ei valvo oikein kukaan, koska siihen ei ole resursseja. Lappeenrannan seudun ympäristöjohtaja Ilkka Räsänen kertoo, että he tekevät liittymisen valvontaa, jos siihen on tarvetta. — Seuraamme että asia on joko-tai kunnossa. Eli biojätteet joko kompostoidaan tai niiden hoito on järjestetyn kuljetuksen piirissä. Kompostoinnin valvontaa emme tee eikä sellaista ole edes suunnitteilla. Räsänen on itse kompostoinut ympärivuotisesti vuodesta 2002. Räsäsen mielestä se ei ole mitään rakettitiedettä, mutta jätteen kanssa touhuamisessa on oma vaivansa ja siksi kaikki eivät halua tehdä sitä. Hyvä lämpökompostori maksaa 450—500 euroa. Kompostoinnissa säästää biojäteastian tyhjennysmaksut. Tyhjennyskerta maksaa Etelä-Karjalassa 5,50—10,30 euroa asuinkunnasta riippuen. Halvinta tyhjennys on Lappeenrannassa ja Imatralla. Vuoden aikana tyhjennyksiä kertyy 15—30 tyhjennysvälistä riippuen. Ympärivuotinen kompostoija kuolettaa kompostorinsa muutamassa vuodessa. Järjestettyyn kuljetukseen talviajaksi siirtyvillä diskonttaukseen menee useampi vuosi. Lue koko uutinen:

