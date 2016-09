Uutinen

Etelä-Saimaa: Entiseen autotaloon syntyy avaruutta täynnä oleva kuntokeskus Santeri Mikkola toteuttaa suurta unelmaansa, kun hänen yrityksensä Syke Palvelut avaa 3 000 neliön kuntokeskuksen entiseen autotaloon Lappeenrannan Teollisuuskadulle.Ilman aiemmin oman kiinteistöyhtiön nimissä tehtyä kauppaa rakennuksestakin kuntosalin varustaminen on Mikkolan mukaan ”miljoonainvestointi” ja talotekniikka ja rakennuksen täydellinen remontti parin miljoonan urakka.— Konsulttien mukaan tämä on ihan liian iso tämänkokoiseen kaupunkiin, mutta kiinteistö on oma.Kaikki Mikkolan laskemat skenaariot kuulemma kertoivat, että yritys ei voi epäonnistua. Mikkolan kuntosaliyritys Syke Palvelut on tähän saakka ollut omalla alallaan hyvin kannattava, mutta nyt riski kasvaa reippaasti.— Tässä on aste lukkarinrakkautta ja hulluutta.Syke Gym siirtyy purettavasta VPK-talosta Lappeenrannan Kauppakadulta Teollisuuskadulle. Uusien tilojen käyttöönoton tarkka päivämäärä on vielä varmistumatta. Tarkoitus on koeponnistaa tiloja asiakkaiden kanssa ja tehdä toiveiden mukaisia muutoksia.Tällä hetkellä autotalon kattoon asti olevat tilat ovat vielä suurta työmaata. Purettujen seinien lisäksi kokonaan uutta on isoon halliin valettu toinen kerros, jossa on tilaa ryhmäliikunnalle 1 000 neliötä. Kuntosali sijoitetaan sen alapuolelle alakertaan. Kellarikerroksen vanhassa vaihtoautohallissa on vielä 300 neliötä lisätilaa, jota ei tässä vaiheessa oteta käyttöön.— Haluamme pitää täällä teollisuushenkisen ilmeen, Mikkola kuvaa.Se tarkoittaa raffia betonista ilmettä seinissä ja pilareissa. Muuten tilojen on tarkoitus olla mahdollisimman avoimia, jotta kaikki voivat kulkea kaikkialla. Yksityisyyttä tehdään tarvittaessa avaruudella, kun naapuri ei hikoile aivan vieressä, mutta myös valaistuksella, äänimaailmalla ja siirrettävillä väliseinillä. Lue koko uutinen:

