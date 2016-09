Uutinen

Etelä-Saimaa: Äidin kanssa kotona - valokuvakilpailun voittokuva otettiin Rautjärvellä Etelä-Saimaan ja Lappeenrannan kaupunginteatterin järjestämän valokuvakilpailun voittaja on Äitienpäivä-kuva. Valokuvan on ottanut Katri Espo-Jäkälä äidistään Eeva Esposta ja sisarestaan Pirjo Kemppisestä Simpeleellä viime keväänä. Kilpailuun tuli määräaikaan mennessä 12 valokuvaa, jotka esittelevät ikääntymistä myönteisestä näkökulmasta. Kuvat ovat yhdeksältä kuvaajalta. Kuvia äänestettiin Etelä-Saimaan verkkolehdessä runsaat 300 kertaa. Voittokuva keräsi yli neljänneksen äänistä. Voittokuvan lähetti kilpailuun Simpeleellä asuva Pirjo Kemppinen. Hänen mukaansa osallistumisen syynä oli asian ajankohtaisuus. Eeva Espo on ollut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksoten Harjulakodissa huhtikuusta lähtien ja vieraili kuvanottohetkellä tyttärensä kotona. Kilpailun palkintona on kaksi kahden vapaalipun pakettia kaupunginteatterin näytelmään Kuin ensimmäistä päivää. Anna Krogeruksen käsikirjoittama ja palkittu tragikomedia kertoo hoitokodin elämästä. Pirjo Kemppinen voitti toisen paketin, toinen arvottiin valokuvia äänestäneiden kesken. Onnetar suosi Eija Heikkistä Lappeenrannasta. Lue koko uutinen:

