Uutinen

Etelä-Saimaa: Saimaannorppakannan kasvu jatkuu – Kuutteja syntyi tänä vuonna ennätysmäärä Saimaannorppien talvikanta jatkaa kasvuaan. Metsähallitus arvioi saimaannorpan talvikannan vuonna 2016 olleen 360 norppaa. Norppakanta on Metsähallituksen mukaan kasvanut noin neljällä prosentilla vuosittain. Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen jakaa kiitosta norppien suojelutyöstä vastaaville tahoille. — Erityiskiitos Metsähallituksen väelle, ELY-keskukselle, lukuisille vapaaehtoisille ja kumppaneille kalastajista ympäristöjärjestöihin ja paikallisväestöön. Metsähallituksen johdolla tehty apukinosten kolaaminen tuottaa tulosta. Kalastusrajoitussopimuksia on tehty kiitettävästi, ja toivon vielä, että loputkin asetuksella rajoitetut alueet saataisiin sopimusten ja korvausten piiriin, Tiilikainen sanoo tiedotteessa. Ylitarkastaja Tero Sipilä Metsähallituksesta sanoo, että vapaaehtoistyön on ollut tärkeässä asemassa norppakannan kasvussa. — Etenkin paikallisten ihmisten merkittävä vapaaehtoistyö apukinosten teossa sekä pesälaskennassa osoittaa, että ainutlaatuisen norpan halutaan pysyvän osana Suomen luontoa. Apukinostalkoisiin on tultu myös kaikkialta Suomesta. Ihmisten aktiivisuus norppahavaintojen ilmoittamisessa on niin ikään ollut erinomaista. Saimaannorpan kuutteja syntyi tänä vuonna 86, mikä on enemmän kuin koskaan yli 30 vuoden seurantahistorian aikana. Myös pesiä löydettiin tänä vuonna enemmän kuin aiemmin, 722 kappaletta. Lue koko uutinen:

