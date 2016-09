Uutinen

Etelä-Saimaa: Ruokolahden kunnanhallitus päätti, että pikkukoulujen lakkautus lähtee nyt valmisteluun — kunnanjohtaja toivoo nopeaa ratkaisua Ruokolahden kunnanhallitus antoi maanantaina sivistyslautakunnan tehtäväksi valmistella Huhtasenkylän ja Virmutjoen koulujen sekä Vaittilan yksikön lakkauttamista. Kunnan kaikkien oppilaitten on ajateltu siirtyvän 1. elokuuta 2018 uuteen kirkonkylän kouluun. — Esitetyn ratkaisun taustalla ovat tietysti lähivuosien taloushaasteet. Tärkeintä on kuitenkin varmistua siitä, että kunnan kaikilla lapsilla on jatkossa tasokkaat ja yhdenvertaiset opiskelumahdollisuudet, painottaa kunnanjohtaja Antti Pätilä. Sivistyslautakunnan valmistelusta kouluverkkoratkaisu siirtyy aikanaan kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston käsittelyyn. — Normaalissa marssijärjestyksessä edetään. Keskustelua asiasta varmasti syntyy. Voi olla, ettei asia ole valtuustotasolla niin yksiselitteinen kuin se oli kunnanhallituksessa, ennakoi Pätilä. Pätilä toivoo, että siunaus yhden koulun mallille tulee ennen kuin ensi vuoden talousarvio ja taloussuunnitelmat vuosille 2018 ja 2019 pitää lyödä lukkoon. — Se helpottaisi taloussuunnittelua. Lue aiheesta lisää tiistain lehdestä. Lue koko uutinen:

