Etelä-Saimaa: Oppilaiden oma valinnanvapaus kasvaa koululiikunnassa — ”Urheilukilpailuja ei lopeteta” Tänä syksynä voimaan tullut opetussuunnitelma uudistaa liikunnan opetusta peruskouluissa. Vanhemmat ovat murehtineet sosiaalisessa mediassa, loppuvatko koulun urheilukilpailut. Imatralainen äiti ja kaupunginhallituksen jäsen Niina Malm (sd.) kirjoitti Twitteriin lapsensa nurisseen, ettei tänä vuonna järjestetä tavallisia yleisurheilukisoja. Lapsi käy Imatrankosken koulua. — Vanhempien kommenteista sain käsityksen, että osassa kouluista kisat järjestettäisiin. Osa oli ärhäköinä siitä, ettei oman lapsen koulussa ole kisoja, Malm kertoo. Urheilukilpailuja ei ole kielletty, kertoo Imatrankosken koulun rehtori Irma Hujanen. — Koulut saavat pitää kilpailuja miten haluavat. Koulujen välisistä kisoista päättävät kunnan liikuntavastaavat. Imatran alakouluissa järjestetään koulujen väliset yleisurheilukilpailut tänäkin vuonna. Kisat tosin poikkeavat entisestä, sillä nyt oppilaat osallistuvat joukkueina, Hujanen kertoo. Lappeenrannan perusopetusjohtajan Mari Routin mukaan koulujen urheilukilpailuja ei lopeteta. Kilpaileminen ei kuitenkaan ole opetussuunnitelmassa keskiössä, ja oppilaiden vapaus osallistua kisoihin on viime vuosina kasvanut. — Urheilukilpailuja järjestetään yhä jonkin verran. Lappeenrannassa kilpailujen järjestämisen koordinoinnista vastaa liikuntatoimi. Lappeenrannan Kaukaan koulu järjestää omia kisoja ja osallistuu koulujen välisiin kilpailuihin. — Meillä on muutama vuosi sitten siirrytty vapaaehtoisuuteen: oppilas saa päättää itse, osallistuuko, kertoo rehtori Ilona Wilska. Kuusimäen koulun vararehtorin Pasi Kettusen mukaan yksilöpainotteiset kilpailut ovat häviävä luonnonvara. — Kilpailuissa tosin ei ole mitään pahaa. Se on luonnollinen osa liikuntaa ja sopivassa mittasuhteessa piristävää. Uuteen opetussuunnitelmaan kuuluvat Move-testit, jotka oppilaat tekevät. — Tavoitteena on auttaa oppilasta ja hänen perhettään ymmärtämään fyysisen toimintakyvyn yhteydet oppilaan hyvinvointiin. Testillä mitataan oppilaan kestävyyttä, voimaa, nopeutta, liikkuvuutta, tasapainoa ja motorisia perustaitoja, Kettunen luettelee. Move-mittausten tuloksia ei saa käyttää oppilaan arvioinnin perusteina. Kettusen ei ole tarvinnut muuttaa liikuntatuntejaan uuden opetussuunnitelman myötä. — Tärkeintä ovat edelleen positiiviset kokemukset, perusliikuntataitojen oppiminen ja fyysisten ominaisuuksien harjoitteleminen. Lue koko uutinen:

