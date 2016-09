Olli Mustonen löysi sisäisen vloggarinsa — katso, miten mies kertoo sävellyksestään

Uutinen

Etelä-Saimaa: Olli Mustonen löysi sisäisen vloggarinsa Pianisti-kapellimestari-säveltäjä Olli Mustonen yllätti itsensä hiljattain ryhtymällä vloggajaaksi ja perusti oman YouTube-kanavan. — Puhun mielelläni musiikista. Viritin iPadin nuottitelineelle ja puhuin kameralle sävellyksestäni Jehkin Iivana ilman kelloa, omana itsenäni. Mustonen ilahtui havaitessaan, miten notkeasti nykytekniikka taipuu omien ajatusten dokumentoimiseen, ja pohtii, että olisipa netti ollut käytössä Sibeliuksellakin. — YouTubesta löytyy melkein mitä vain. Muistan miten itse joskus 1970—luvulla etsin levyjä tutuilta lainaan ja nauhoitin merkittävien pianistien tulkintoja c-kaseteille. Ensi vuonna 50 täyttävä Mustonen on sittemmin luonut oman uran pianistina ja osoittanut kykynsä myös kapellimestarina ja säveltäjänä. Tällä viikolla hän konsertoi Saimaa Sinfoniettan kanssa kaikissa kolmessa roolissa. Ohjelmassa on Mustosen teos Triptyykki jousille. — Se on erään amerikkalaisen herrasmiehen tilaama, alunperin kolmelle sellolle kirjoitettu. Eräässä haastattelussa hän kertoi hyvin koskettavasti edesmenneestä sellisti-vaimostaan, jonka muistolle halusi tilata teoksen. Tarina puhutteli säveltäjää ja antoi kaaren sävelten draamalle. — Sinfonian ensimmäinen osa Misterioso viittaa elämän mysteeriin, sellaiseen mitä emme voi ymmärtää. Toinen osa on Furioso, se assosioituu kamppailuihin, joita elämä on täynnä, ja kolmas, Ad Astra, alkaa hyvin dissonanttisesti kohoten jonnekin kirkkauteen. Olli Mustonen johtaa solistina Saimaa Sinfoniettaa Lappeenranta-salissa 22.9. kello 19. Lue aiheesta lisää päivän lehdestä tai Etelä Saimaan mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/09/19/Olli%20Mustonen%20l%C3%B6ysi%20sis%C3%A4isen%20vloggarinsa/2016121280293/4