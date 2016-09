Uutinen

Etelä-Saimaa: Nuorten yrittäjyyspaja alkaa Lappeenrannassa lokakuussa — vielä ehtii hakea Suomen Yrittäjäopisto järjestää syksyn ja alkutalven aikana yhteensä 30 Nuorten yrittäjyyspajaa, joista yksi on Etelä-Karjalassa. Lappeenrannan ja Imatran alueen nuorille suunnattu paja alkaa 17. lokakuuta Lappeenrannassa. Nuorten yrittäjyyspajojen tilaaja on työ- ja elinkeinoministeriö. Niissä on kahdeksan viikon koulutus ja puolen vuoden seurantajakso. Tavoitteena on antaa eväitä yrittäjyyteen ja työelämään. Koulutuksen kohderyhmänä on nuorisotakuun piiriin kuuluvat alle 30-vuotiaat, yrittäjyydestä kiinnostuneet, yrittäjäksi ryhtymiseen motivoituneet, ensisijaisesti TE-toimiston työttömät tai työttömyysuhan alaiset työnhakijat. Haku Lappeenrannan yrittäjyyspajaan päättyy 25.syyskuuta Haku tehdään täyttämällä lomake te-palvelut.fi-sivustolla, Haussa oleva työvoimakoulutus -osiossa. Koulutus on maksuton eikä siihen ole lähtötasovaatimuksia. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/09/19/Nuorten%20yritt%C3%A4jyyspaja%20alkaa%20Lappeenrannassa%20lokakuussa%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89viel%C3%A4%20ehtii%20hakea/2016121282404/4